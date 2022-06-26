26 червня: звичаї, прикмети і заборони на сьогодні
На міжнародному, правовому й гуманітарному рівні 26 червня присвячено боротьбі з наркоманією та наркомафією
Сьогодні, у неділю, 26 червня, триває 123 день повномасштабної війни з РФ.
Також відзначається:
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День кримськотатарського прапора
Етнічний кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї. Прапор – полотнище небесно-блакитного кольору з символом влади – тамгою золотистого кольору, розташованою в лівому верхньому кутку біля древка.
Блакитне полотнище і золота тамга були вибрані не випадково. Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це синонім чистоти і свободи, чесності і вірності, бездоганності і сили. Єдиний колір блакитного тла пов'язують із бажанням єдності народу, миру та добробуту.
Тамга (родовий знак) в Криму була у кожного знатного роду. Кожне покоління мало власну тамгу.
Як правило, нащадок певного роду, запозичуючи тамгу свого предка, додавав до неї новий елемент.
День кримськотатарського прапору вперше було відзначено у 2010 році за ініціативи Кримського Молодіжного Центру та інших молодіжних організацій. А 29 серпня 2010 року на ІІІ сесії V Курултаю кримськотатарського народу було ухвалено рішення відзначати День національного прапора 26 червня - у день відкриття ІІ Курултаю. Його мета – об’єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.
Наразі Крим є окупованим Росією. Кримських татар, які виступають за свободу під кримськотатарським прапором, переслідує російська адміністрація, війська і спецслужби.
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День молодіжних і дитячих громадських організацій України
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Міжнародний день на підтримку жертв тортур
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День боротьби з наркотиками
В 1987 році Міжнародною конференцією з боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, яка проходила у Відні, було рекомендовано встановити щорічну подію, присвячену важливості протидії проблемі у світовому масштабі.
Запропоновану дату – 26 червня – в грудні того ж року затвердила Генасамблея ООН. Так з’явився Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
Прийнятою ООН у 1988 році Конвенцією проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин було доповнено дві попередні Конвенції в аспекті світового протистояння наркобізнесу.
Відтоді почалася справжня боротьба проти наркоторговців, яка полягала в контролі за відмиванням коштів та конфіскації прибутків від торгівлі наркотичними препаратами. Також були прийняті угоди про міжнародну екстрадицію наркозлочинців.
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День каное
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День косметолога
Звичаї
- 26 червня вшановується християнська мучениця Акиліна (в народі Килина Гречишниця).
- У цей день продовжують сіяти гречку.
- В поле і городі працювати не прийнято, інакше сходи будуть поганими.
- На це свято існує традиція готувати гречану кашу, якою пригощають подорожніх і жебраків. На знак подяки вони моляться за здоров'я і успіх господарів будинку
Прикмети
- Вранці квіти і трави пахнуть сильніше звичайного – скоро піде дощ.
- Павучок-хрестовик на заході в павутині сидить – до сухого дня.
- Мошкара колами літає – погода буде доброю.
- Курчата ховаються під квочку, коли світить сонце, – до швидкого погіршення погоди.
- Заспівав півень раніше дев'яти годин вечора – до дощу.
Іменини
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Килина, Антоніна, Ганна, Олександра.