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    Суспільство

    26 червня: звичаї, прикмети і заборони на сьогодні

    Кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї<br /><br /> - 26 червня: звичаї, прикмети і заборони на сьогодні
    Кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї

    фото з відкритих джерел

    На міжнародному, правовому й гуманітарному рівні 26 червня присвячено боротьбі з наркоманією та наркомафією

    Сьогодні, у неділю, 26 червня, триває 123 день повномасштабної війни з РФ.

    Також відзначається:

    • День кримськотатарського прапора

    Етнічний кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї. Прапор – полотнище небесно-блакитного кольору з символом влади – тамгою золотистого кольору, розташованою в лівому верхньому кутку біля древка.

    Блакитне полотнище і золота тамга були вибрані не випадково. Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це синонім чистоти і свободи, чесності і вірності, бездоганності і сили. Єдиний колір блакитного тла пов'язують із бажанням єдності народу, миру та добробуту.

    Тамга (родовий знак) в Криму була у кожного знатного роду. Кожне покоління мало власну тамгу.

    Як правило, нащадок певного роду, запозичуючи тамгу свого предка, додавав до неї новий елемент.

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    День кримськотатарського прапору вперше було відзначено у 2010 році за ініціативи Кримського Молодіжного Центру та інших молодіжних організацій. А 29 серпня 2010 року на ІІІ сесії V Курултаю кримськотатарського народу було ухвалено рішення відзначати День національного прапора 26 червня - у день відкриття ІІ Курултаю. Його мета – об’єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.

    Наразі Крим є окупованим Росією. Кримських татар, які виступають за свободу під кримськотатарським прапором, переслідує російська адміністрація, війська і спецслужби.

    • День молодіжних і дитячих громадських організацій України

    • Міжнародний день на підтримку жертв тортур

    • День боротьби з наркотиками

    В 1987 році Міжнародною конференцією з боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, яка проходила у Відні, було рекомендовано встановити щорічну подію, присвячену важливості протидії проблемі у світовому масштабі.

    Запропоновану дату – 26 червня – в грудні того ж року затвердила Генасамблея ООН. Так з’явився Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

    Прийнятою ООН у 1988 році Конвенцією проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин було доповнено дві попередні Конвенції в аспекті світового протистояння наркобізнесу.

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    Відтоді почалася справжня боротьба проти наркоторговців, яка полягала в контролі за відмиванням коштів та конфіскації прибутків від торгівлі наркотичними препаратами. Також були прийняті угоди про міжнародну екстрадицію наркозлочинців.

    • День каное

    • День косметолога


    Звичаї

    • 26 червня вшановується християнська мучениця Акиліна (в народі Килина Гречишниця).
    • У цей день продовжують сіяти гречку.
    • В поле і городі працювати не прийнято, інакше сходи будуть поганими.
    • На це свято існує традиція готувати гречану кашу, якою пригощають подорожніх і жебраків. На знак подяки вони моляться за здоров'я і успіх господарів будинку

    Прикмети

    • Вранці квіти і трави пахнуть сильніше звичайного – скоро піде дощ.
    • Павучок-хрестовик на заході в павутині сидить – до сухого дня.
    • Мошкара колами літає – погода буде доброю.
    • Курчата ховаються під квочку, коли світить сонце, – до швидкого погіршення погоди.
    • Заспівав півень раніше дев'яти годин вечора – до дощу.

    Іменини

    День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Килина, Антоніна, Ганна, Олександра.

    Теги: Крим росія окупанти ООН війна прапор Україна квіти окупація дощ #stoprussia
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    26 червня: звичаї, прикмети і заборони на сьогодні