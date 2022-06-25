Спецпризначенці ЗСУ спалили ворожі «Урагани» на Донбасі (відео)

Наші бійці «мінусували» колону техніки рашистів

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили колону російської військової техніки на Донбасі. Про це повідомляється у Facebook 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Розвідники ССО в Донецькій області виявили російську колону, що налічувала шість реактивних систем залпового вогню «Ураган», транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.

«Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки», – йдеться в повідомленні.

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