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    Спецпризначенці ЗСУ спалили ворожі «Урагани» на Донбасі (відео)

    Нищити окупантів &ndash; це мистецтво - Спецпризначенці ЗСУ спалили ворожі «Урагани» на Донбасі (відео)
    Нищити окупантів – це мистецтво
    скріншот із відео

    Наші бійці «мінусували» колону техніки рашистів

    Сили спеціальних операцій Збройних сил України розбили колону російської військової техніки на Донбасі. Про це повідомляється у Facebook 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

    Розвідники ССО в Донецькій області виявили російську колону, що налічувала шість реактивних систем залпового вогню «Ураган», транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР і БМП.

    «Вдало навівши артилерію, воїни ССО коригували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шматки», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Путін передасть Білорусі «Іскандери», які можуть нести «ядерні» ракети.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна вантажівки машини мистецтво Україна Facebook ураган окупація #stoprussia
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    Спецпризначенці ЗСУ спалили ворожі «Урагани» на Донбасі (відео)