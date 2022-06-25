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    Політика

    Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО

    Рішення ухвалено через позицію окремих країн - Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО
    Рішення ухвалено через позицію окремих країн
    фото з відкритих джерел

    У Зеленського кажуть, що не робитимуть кроків у Альянс

    Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів. Про це йшлося в інтерв’ю Жовкви для видання Financial Times.

    «Ми хочемо, щоби (в НАТО – ред.) було розуміння й визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки на Європейському континенті. Якщо члени НАТО не визнають справжню ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим. Члени НАТО відмовили нам у нашому бажанні (стати членом Альянсу – ред.). У цьому напрямі ми поки утримаємося від будь-яких кроків», – сказав Жовква.

    Жовква також наголосив, що в новій версії НАТО зобов’язане прибрати будь-які згадки про необхідність побудови «партнерства» з Росією. Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження Росії стосовно її агресивних намірів.

    Посадовець Офісу президента вважає, що НАТО не повинне «соромитися» бути жорстким з Росією.

    Українська влада очікує, що на саміті Альянсу підтримають необхідність посилення військової співпраці з Україною та окремо скоригують пріоритети військово-політичного блоку в контексті найбільшої війни на Європейському континенті з 1945 року.

    Нагадаємо, днями Жовква повідомив, що керівництво України розробить «дорожню карту» вступу України до ЄС.

    Читайте також: Як українці змінюють НАТО. Інтерв’ю з головою представництва Альянсу
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО