Банкова повідомила, чи буде Україна рухатися в НАТО

У Зеленського кажуть, що не робитимуть кроків у Альянс

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів. Про це йшлося в інтерв’ю Жовкви для видання Financial Times.

«Ми хочемо, щоби (в НАТО – ред.) було розуміння й визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки на Європейському континенті. Якщо члени НАТО не визнають справжню ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим. Члени НАТО відмовили нам у нашому бажанні (стати членом Альянсу – ред.). У цьому напрямі ми поки утримаємося від будь-яких кроків», – сказав Жовква.

Жовква також наголосив, що в новій версії НАТО зобов’язане прибрати будь-які згадки про необхідність побудови «партнерства» з Росією. Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження Росії стосовно її агресивних намірів.

Посадовець Офісу президента вважає, що НАТО не повинне «соромитися» бути жорстким з Росією.

Українська влада очікує, що на саміті Альянсу підтримають необхідність посилення військової співпраці з Україною та окремо скоригують пріоритети військово-політичного блоку в контексті найбільшої війни на Європейському континенті з 1945 року.

Нагадаємо, днями Жовква повідомив, що керівництво України розробить «дорожню карту» вступу України до ЄС.