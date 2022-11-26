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26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

Альона Боженко
glavcom.ua
26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
Що святкують 26 листопада
фото із відкритих джерел

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані

У суботу, 26 листопада, відзначають День пам’яті жертв голодомору.

Також у цей день у Монголії – День проголошення держави, а у США – День братства.

День пам’яті жертв голодомору

26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції фото 1

В 1932–1933 роках керівництво Радянського Союзу, маючи намір знищити частину українців, офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду та відмовилося від благодійної допомоги, що її пропонували країни світу, часто — за сприяння українців-емігрантів. В самому СРСР десятиліттями тривала заборона на пам’ять про жертв Голодомору — жодних публічних розмов, жодного вшанування пам’яті невинно вбитих.

В Україні церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору стали можливими лише з розпадом Радянського Союзу та відновленням державної незалежності України. З кінця 1980-х рр. завдяки діяльності активної громадськості вже у вересні 1990 року в багатьох регіонах України пройшли скорботні заходи та панахиди за вбитими в 1932–1933 роках українцями. 1990-ті роки в Україні ознаменувалися розгортанням дослідницької, пошукової, наукової, освітньої, культурної роботи, спрямованої на відновлення пам’яті про мільйони жертв Голодомору. З проголошенням незалежності у 1991 році до справи з вшанування пам`яті жертв злочину та відновлення історичної правди приєдналася і держава. 

В 1993 році Президент Леонід Кравчук підписав Указ  «Про заходи у зв’язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні». Тоді ж було урочисто відкрито пам`ятний знак «Жертвам Голодомору 1932–1933 року» на Михайлівській площі у Києві, який довгий час, до появи Меморіалу жертв Голодомору, виконував функції місця вшанування пам’яті жертв геноциду. В 1998 році Указом Президента України Леоніда Кучми було встановлено щорічний національний пам’ятний День пам’яті жертв голодоморів у четверту суботу листопада.

Яке церковне свято

26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції фото 2

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.

Народився майбутній святитель в Антіохії приблизно в 347 році, у родині воєначальника. Батько Іоанна помер невдовзі після його народження, а мати не стала більше виходити заміж і віддала всі сили вихованню сина. Юнак навчався у кращих філософів і риторів, рано звернувся до поглибленого вивчення Святого Письма.

У 367 році Іоанн прийняв хрещення. У 381 році його возвели в сан диякона, а через 5 років Іоанн був висвячений на священика і став проповідувати. Святий Іоанн виявився блискучим проповідником, і за рідкісний дар боговдохновенного слова отримав від пастви найменування «Златоуст».

Проповідуючи Іоанн викривав звички, скупість розбещеного столичного духовенства і придворних кіл, виступав проти публічних напівязичницьких веселощів, пияцтва і розпусти, закликаючи їх виділити зі статків хоча б щось бідним братам у Христі.

За це святителя зненавиділи люди з числа імператорського двору і кліру. Вони домоглися його засудження і заслання. Дорогою виснажений хворобою Іоанн помер. Він був похований у Команах. Згодом його останки перевезли в Константинополь.

Народні прикмети:

  • На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.
  • Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
  • Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
  • Шум лісу – до нещастя.
  • Снігова буря вдень – вночі буде мороз.
  • Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

Що не рекомендується робити

  • Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях.
  • Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані.
  • Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій.
  • Не гоже нині сваритися та ображатися.

Іменини

26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.

Теги: держава свято Голодомор 1932-1933 років

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