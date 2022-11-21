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Нацбанк присвятив Херсону пам’ятну медаль (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Нацбанк присвятив Херсону пам’ятну медаль (фото)
Пам'ятну медаль було презентовано у звільненому Херсоні
фото: НБУ

Український Нацбанк започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мешканцям, які проявили героїзм та стійкість під час війни

Національний банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену Херсону. Медаль презентували на початку листопада у звільненому Херсоні, повідомляє пресслужба НБУ.

Дизайн пам’ятної медалі «Херсон – місто героїв», розроблений художницею Наталією Фандіковою. Він відтворює краєвиди довоєнного міста і історичні події весни 2022 року, коли херсонці протестували проти окупантів.

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На медалі також надруковані рядки з роману Ліни Костенко «Берестечко»: «Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку».

Цією медаллю Національний банк України започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мешканцям, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

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Заплановано випуск медалей, присвячених Харкову, Маріуполю, Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

25 листопада має бути випущена медаль, присвячена Маріуполю.

Нагадаємо, в Україні запустили передпродаж першої марки, яка присвячена місту-герою Херсону.

Як відомо, Херсон був звільнений українськими воїнами 11 листопада. 

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Теги: Нацбанк памятная монета Херсон

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