26 вересня Землю накриє геомагнітна буря

Очікуються деякі удари, в тому числі електрифіковане відбиття північного сяйва в північних широтах

На Сонці зафіксували два потужні спалахи

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) заявляє про два сильні спалахи М-класу на Сонці кілька днів тому. У зв’язку з цим, 26 вересня вдень на Землю обрушиться геомагнітний шторм – він буде не сильним. Про це повідомляє Weatherboy.

Так, буря буде слабкою, в межах G1 або G2. Імовірність геомагнітної активності – 30%, а ймовірність «невеликого шторму» – 40%.

«Однак очікуються деякі удари, в тому числі електрифіковане відбиття північного сяйва в північних широтах», – йдеться в повідомленні.

Сонячні спалахи випромінюють радіацію, а також нагрівають атмосферу планети, створюють перешкоди в роботі GPS.

Як захистити себе від впливу магнітної бурі

Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.

Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

Спіть повноцінно, 7-8 годин.

Не вживайте алкоголь, куріння, енергетики, пийте менше кави та інших підбадьорливих напоїв.

Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі.

Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша – більше гуляйте на свіжому повітрі.

При потребі проконсультуйтеся з лікарем.

Як повідомлялося, магнітні бурі у вересні 2021 очікуються двічі – на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що удари будуть досить сильними, що особливо неприємно відіб’ється на здоров’ї деяких людей.