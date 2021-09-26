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    26 вересня Землю накриє геомагнітна буря

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    Очікуються деякі удари, в тому числі електрифіковане відбиття північного сяйва в північних широтах - 26 вересня Землю накриє геомагнітна буря

    Очікуються деякі удари, в тому числі електрифіковане відбиття північного сяйва в північних широтах

    Фото NASA

    На Сонці зафіксували два потужні спалахи

    Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) заявляє про два сильні спалахи М-класу на Сонці кілька днів тому. У зв’язку з цим, 26 вересня вдень на Землю обрушиться геомагнітний шторм – він буде не сильним. Про це повідомляє Weatherboy.

    Так, буря буде слабкою, в межах G1 або G2. Імовірність геомагнітної активності – 30%, а ймовірність «невеликого шторму» – 40%.

    «Однак очікуються деякі удари, в тому числі електрифіковане відбиття північного сяйва в північних широтах», – йдеться в повідомленні.

    Сонячні спалахи випромінюють радіацію, а також нагрівають атмосферу планети, створюють перешкоди в роботі GPS.

    Як захистити себе від впливу магнітної бурі

    Лікарі радять заздалегідь підготуватися до наближення бурі. Необхідно стежити за своїм станом, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами стану, а також тримати необхідні ліки поруч.

    Скасуйте важливі зустрічі, заходи, прийняття серйозних рішень. Не перевтомлюйтесь як фізично, так і емоційно, уникайте стресових ситуацій.

    Ось кілька порад, як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

    • Спіть повноцінно, 7-8 годин.
    • Не вживайте алкоголь, куріння, енергетики, пийте менше кави та інших підбадьорливих напоїв.
    • Не переїдайте, уникайте нездорової важкої їжі.
    • Частіше провітрюйте приміщення, якщо погода хороша – більше гуляйте на свіжому повітрі.
    • При потребі проконсультуйтеся з лікарем.

    Як повідомлялося, магнітні бурі у вересні 2021 очікуються двічі – на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що удари будуть досить сильними, що особливо неприємно відіб’ється на здоров’ї деяких людей.

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    Теги: прогноз погоди шторм негода магнитная буря
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    26 вересня Землю накриє геомагнітна буря