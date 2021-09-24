Виверження вулкана на Канарах: лава зруйнувала понад 300 будинків (фото)

На Канарах триває виверження вулкана, лава зруйнувала понад 300 будинків

На іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу, триває виверження вулкана. Потоки лави продовжують повільно просуватися до узбережжя, пише The Watches.

Через інтенсивні лавові фонтани на вулкані Камбре-В'єха евакуювали понад кілька тисяч людей.

Висота вулканічного шлейфу оцінюється в 4,2 кілометра (13 800 футів). Згідно з даними видання, станом на 23 вересня понад 320 будівель зруйновані, а понад 6 000 людей евакуювали.

Нагадаємо, виверження почалося в неділю, 19 вересня, йому передував сильний землетрус,