Виверження вулкана на Канарах: лава зруйнувала понад 300 будинків (фото)
На Канарах триває виверження вулкана, лава зруйнувала понад 300 будинків
На іспанському острові Ла-Пальма, що є частиною Канарського архіпелагу, триває виверження вулкана. Потоки лави продовжують повільно просуватися до узбережжя, пише The Watches.
Через інтенсивні лавові фонтани на вулкані Камбре-В'єха евакуювали понад кілька тисяч людей.
Висота вулканічного шлейфу оцінюється в 4,2 кілометра (13 800 футів). Згідно з даними видання, станом на 23 вересня понад 320 будівель зруйновані, а понад 6 000 людей евакуювали.
Нагадаємо, виверження почалося в неділю, 19 вересня, йому передував сильний землетрус,
Раніше повідомляли, через виверження вулкана на Канарах влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб.
Як відомо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.
До слова, острів Пальма з населенням 85 000 чоловік є одним з восьми островів іспанського архіпелагу Канарських островів біля західного узбережжя Африки. Останнє виверження на Канарських островах стався під водою біля узбережжя острова Йерро в 2011 році.