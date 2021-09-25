Трохи потеплішає: прогноз погоди в Україні на 25 вересня

Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України

Погода в Україні, 25 вересня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. Зокрема, на Заході температура повітря прогріється до +19 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади синоптики прогнозують на Півночі, Сході та Півдні. Жителі Заходу зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем.

Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів.

На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до +20 градусів.

Рятувальники закликали українців наразі не йти у Карпати. Усе тому, що там розгулялася справжня зимова негода. Зокрема, випав сніг та зірвався рвучкий вітер.

Прогноз погоди на 25 вересня

У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13...+15 градусів.

На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.

Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.

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