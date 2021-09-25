Трохи потеплішає: прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України
Погода в Україні, 25 вересня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. Зокрема, на Заході температура повітря прогріється до +19 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Опади синоптики прогнозують на Півночі, Сході та Півдні. Жителі Заходу зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем.
Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів.
На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до +20 градусів.
Рятувальники закликали українців наразі не йти у Карпати. Усе тому, що там розгулялася справжня зимова негода. Зокрема, випав сніг та зірвався рвучкий вітер.
У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13...+15 градусів.
На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.
Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.
Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.