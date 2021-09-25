  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Трохи потеплішає: прогноз погоди в Україні на 25 вересня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України

    Погода в Україні, 25 вересня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. Зокрема, на Заході температура повітря прогріється до +19 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Опади синоптики прогнозують на Півночі, Сході та Півдні. Жителі Заходу зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем.

    Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів.

    На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до +20 градусів.

    Рятувальники закликали українців наразі не йти у Карпати. Усе тому, що там розгулялася справжня зимова негода. Зокрема, випав сніг та зірвався рвучкий вітер.

    Прогноз погоди на 25 вересня
    Прогноз погоди на 25 вересня

    У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13...+15 градусів.

    На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.

    Нагадаємо, в Україні випав перший сніг.

    Раніше стало відомо, що на Київ суне шторм. Синоптик попереджає про різке погіршення погоди.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря шторм вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Трохи потеплішає: прогноз погоди в Україні на 25 вересня