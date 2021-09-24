Зруйновані дороги та будинки: у Дагестані вирує негода (відео)

Дороги республіканського та місцевого значення пошкоджені, або ж зруйновані

Найбільше постраждав Тляратинський район, оскільки негода там зруйнувала вісім ділянок доріг

Починаючи з 22 вересня в російському Дагестані вирує негода, тривалі проливні зливи знищують будинки й руйнують дороги. Про це повідомляє пресслужба міністерства транспорту і дорожнього господарства Дагестану.

Зазначається, що дороги республіканського та місцевого значення в Тляратинському, Цунтінському, Цумадінському районах й Бежтинській ділянці були пошкоджені, або ж зруйновані. Рух транспорту суттєво обмежено, а на місці подій працюють 15 одиниць важкої дорожньої техніки.

Тривалі проливні зливи привели до паводків, скельних обвалів, розмиву земляного полотна, підтоплення частини доріг та каменепадів.

Найбільше постраждав Тляратинський район, оскільки негода там зруйнувала вісім ділянок доріг.

Також відомо про випадок знищення будинку в Цумадинському районі, де також припинено рух транспорту на окремих ділянках.

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