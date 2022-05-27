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    27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня садили огірки і льон - 27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Цього дня садили огірки і льон
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні відзначається День сміливих рішень

    Сьогодні, у п’ятницю, 27 травня, триває 93 доба повномасштабного вторгнення РФ.

    Також цього дня відзначають:

    • День сміливих рішень

    У цей день рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок, витративши на роздуми не більше 10 секунд. Такий вчинок може стосуватися будь-якої сфери життя, будь то зізнання в коханні, зміни роботи або придбання давно бажаної речі.

    Сміливе рішення – не означає необдумане, але зважувати всі «за» і «проти» необхідно сьогодні швидко. Традиції святкування цієї події полягають в привітанні друзів і знайомих листівками з жартівливими побажаннями, які штовхають на незвичайні рішення.

    Яке релігійне свято

    Віруючі православної церкви в цей день шанують пам'ять двох святих: мученика Ісидора Хіосського і чудотворця Ісидора Твердислова. Інші назви свята: «Сівер», «Сидори», «Сидор Огуречнік».

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    Бокогреєм день прозвали тому, що з 27 травня переставали дути північні холодні вітри – «сівери». Наші пращури говорили: «На день Сидора відійдуть усі сівери».

    Народні прикмети

    • Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.
    • Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.
    • Тепла погода – огірки добре вродять.
    • Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.
    • Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.
    • Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

    Що не можна робити

    Не варто спати на одній подушці різним людям, навіть подружжю. Вважається, що весь наступний день будуть плутатися думки і нічого доброго не вийде.

    Не рекомендується повертатися з півдороги додому.

    Якщо ж, заходячи додому, ви спіткнулися, потрібно переступити три рази з ноги на ногу. Тільки тоді можна увійти в будинок. Якщо проігнорувати цю пораду, незабаром може статися велика сварка з близькими.

    Не можна 27 травня ходити в одному й тому ж одязі весь день. Зміну одягу краще провести вдень. Причому ношений наряд потрібно тут же випрати.

    Якщо ви хочете, щоб побачене уві сні збулося, нікому не розповідайте про нього. Краще запишіть і постарайтеся обдумати.

    Що можна робити

    У цей день садили огірки і льон. Перший посів льону потрібно було пов'язати з першим кування зозулі.

    У кого сьогодні іменини?

    Іменини 27 травня святкують Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.

    Теги: росія окупанти свята війна Україна урожай речі будинок традиції окупація літо #stoprussia
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    27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони