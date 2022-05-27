27 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні відзначається День сміливих рішень

Сьогодні, у п’ятницю, 27 травня, триває 93 доба повномасштабного вторгнення РФ.

Також цього дня відзначають:

День сміливих рішень

У цей день рекомендується зробити хоча б один сміливий вчинок, витративши на роздуми не більше 10 секунд. Такий вчинок може стосуватися будь-якої сфери життя, будь то зізнання в коханні, зміни роботи або придбання давно бажаної речі.

Сміливе рішення – не означає необдумане, але зважувати всі «за» і «проти» необхідно сьогодні швидко. Традиції святкування цієї події полягають в привітанні друзів і знайомих листівками з жартівливими побажаннями, які штовхають на незвичайні рішення.

Яке релігійне свято

Віруючі православної церкви в цей день шанують пам'ять двох святих: мученика Ісидора Хіосського і чудотворця Ісидора Твердислова. Інші назви свята: «Сівер», «Сидори», «Сидор Огуречнік».

Бокогреєм день прозвали тому, що з 27 травня переставали дути північні холодні вітри – «сівери». Наші пращури говорили: «На день Сидора відійдуть усі сівери».

Народні прикмети

Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.

Тепла погода – огірки добре вродять.

Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.

Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

Що не можна робити

Не варто спати на одній подушці різним людям, навіть подружжю. Вважається, що весь наступний день будуть плутатися думки і нічого доброго не вийде.

Не рекомендується повертатися з півдороги додому.

Якщо ж, заходячи додому, ви спіткнулися, потрібно переступити три рази з ноги на ногу. Тільки тоді можна увійти в будинок. Якщо проігнорувати цю пораду, незабаром може статися велика сварка з близькими.

Не можна 27 травня ходити в одному й тому ж одязі весь день. Зміну одягу краще провести вдень. Причому ношений наряд потрібно тут же випрати.

Якщо ви хочете, щоб побачене уві сні збулося, нікому не розповідайте про нього. Краще запишіть і постарайтеся обдумати.

Що можна робити

У цей день садили огірки і льон. Перший посів льону потрібно було пов'язати з першим кування зозулі.

У кого сьогодні іменини?

Іменини 27 травня святкують Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.