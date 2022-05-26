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    Події в Україні

    Винищувач вразив ворожу ціль над Чернівецькою областю

    Військові пілоти вразили над Буковиною повітряну ціль - Винищувач вразив ворожу ціль над Чернівецькою областю
    Військові пілоти вразили над Буковиною повітряну ціль
    фото з відкритих джерел

    На Буковині ввечері 26 травня було оголошено повітряну тривогу

    У небі над Буковиною ввечері 26 травня було збито крилату ракету. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

    «Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!», – написав начальник ОВА.

    Також відомо, що у час, коли збили ракету, в області було оголошено повітряну тривогу.

    Нагадаємо, надвечір 26 травня майже на всій території України була оголошена повітряна тривога. Згодом з’явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та на Херсонщині. Також повідомляють про вибухи в Харкові.

    А мешканці Очакова, що на Миколаївщині, пишуть у соцмережах про сильні вибухи в місті.

    Раніше повідомлялося, що у результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля.

    Також Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .

    Як повідомлялося, на Луганщині Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна немовля влада окупація час #stoprussia
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    Винищувач вразив ворожу ціль над Чернівецькою областю