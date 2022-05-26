Винищувач вразив ворожу ціль над Чернівецькою областю

На Буковині ввечері 26 травня було оголошено повітряну тривогу

У небі над Буковиною ввечері 26 травня було збито крилату ракету. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук.

«Літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Дякую українським військовим пілотам!», – написав начальник ОВА.

Також відомо, що у час, коли збили ракету, в області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, надвечір 26 травня майже на всій території України була оголошена повітряна тривога. Згодом з’явилися повідомлення про вибухи у Миколаєві та на Херсонщині. Також повідомляють про вибухи в Харкові.

А мешканці Очакова, що на Миколаївщині, пишуть у соцмережах про сильні вибухи в місті.

Раніше повідомлялося, що у результаті атаки на Харків загинуло п’ятимісячне немовля.

Також Генштаб повідомив, на яких напрямках окупанти досягли окремих «успіхів» .

Як повідомлялося, на Луганщині Гайдай повідомив, де ворог йде в наступ.

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