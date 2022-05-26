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    Події в Україні

    Окупанти не застосовують насильства до захисників «Азовсталі» – Данілов

    Звільненням азовців&nbsp;опікуються люди, які брали на себе такі гарантії - Окупанти не застосовують насильства до захисників «Азовсталі» – Данілов
    Звільненням азовців опікуються люди, які брали на себе такі гарантії
    фото з відкритих джерел

    Усіх азовців мають обміняти на полонених росіян

    До захисників «Азовсталі» не застосовують насильства. Усіх бійців мають обміняти на полонених росіян. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 каналу.

    «Можу підтвердити, що на сьогоднішній день немає застосування тортур чи ганебного ставлення до наших військових. Як буде далі – побачимо, ми стежимо за цим процесом», – заявив секретар РНБО.

    Данілов також підкреслив, що не може розголошувати деталі. Питанням звільнення полонених азовців опікуються люди, які брали на себе такі гарантії.

    Раніше повідомлялося, що під час перебування захисників Маріуполя на заводі «Азовсталь» до них літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку «Азов» на борту. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

    Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

    Нагадаємо, головний розвідник назвав зброю, необхідну Україні для наступу. Як повідомлялося, при розмінуванні території заводу «Азовсталь» у Маріуполі постраждали ще два ворожих сапери.

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    Теги: росія окупанти РНБО війна Азов Україна окупація час Олексій Данілов звільнення #stoprussia Кирило Буданов
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    Окупанти не застосовують насильства до захисників «Азовсталі» – Данілов