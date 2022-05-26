  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Київщині знайдена методичка окупантів: ворогам радили називатися «православними»

    документ
    Керівництво прописує російським військовим, що вони повинні говорити місцевим мешканцям - На Київщині знайдена методичка окупантів: ворогам радили називатися «православними»
    Керівництво прописує російським військовим, що вони повинні говорити місцевим мешканцям
    фото: Меланія Подоляк/ Telegram

    У деокупованій Димерці віійськові відшукали «рекомендації зі спілкування» для ворогів

    Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала знайдену в Київській області методичку ЗС РФ зі спілкування з населенням, залишену окупантами після відступу.

    За її словами, у звільненій від окупації Димерці знайшли методичку рашистів.

    «Виявляється, російським загарбникам прописують кожен крок – що говорити мирним жителям та як себе поводити. Так, до прикладу, на питання – що ви тут робите чи що вам потрібно, відповідати треба заздалегідь підготовлену фразу. А звучить вона так: приїхали з гуманітарною місією, привезли продукти», – зауважила волонтерка.

    Крім того, окупанти повинні у всьому звинувачувати не Україну, а нібито маріонеток перших осіб держави та США.

    photo_2022-05-26_22-53-04

    Загалом у методичці для окупантів підготовлені відповіді на імовірні запитання українців.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині знайдена методичка окупантів: ворогам радили називатися «православними»