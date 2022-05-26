На Київщині знайдена методичка окупантів: ворогам радили називатися «православними»

У деокупованій Димерці віійськові відшукали «рекомендації зі спілкування» для ворогів

Волонтерка Меланія Подоляк опублікувала знайдену в Київській області методичку ЗС РФ зі спілкування з населенням, залишену окупантами після відступу.

За її словами, у звільненій від окупації Димерці знайшли методичку рашистів.

«Виявляється, російським загарбникам прописують кожен крок – що говорити мирним жителям та як себе поводити. Так, до прикладу, на питання – що ви тут робите чи що вам потрібно, відповідати треба заздалегідь підготовлену фразу. А звучить вона так: приїхали з гуманітарною місією, привезли продукти», – зауважила волонтерка.

Крім того, окупанти повинні у всьому звинувачувати не Україну, а нібито маріонеток перших осіб держави та США.

Загалом у методичці для окупантів підготовлені відповіді на імовірні запитання українців.

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