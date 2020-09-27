27 вересня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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Сьогодні, у всьому світі відзначається Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму всі любителі подорожей відзначають 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму, а віряни святкують Воздвиження Хреста Господнього.

Всесвітній день туризму

Всесвітній день туризму всі любителі подорожей відзначають 27 вересня. Це свято започаткували члени Всесвітньої туристичної організації. Датою заснування свята вважається 27 вересня 1979 року.

Метою свята визначена пропаганда туризму серед мешканців всіх держав. Цей напрямок для багатьох країн є бюджетоформуючим. Крім того, туризм — це запорука пізнання інших культур та посилення дружби між народами.

Свято туризму можуть відзначати не тільки люди, чий стиль життя пов'язаний з мандрівками та рюкзаком. Турист — це людина, яка прагне до знань. Навіть звичайний виїзд на природу, в далечінь від буденної метушні, для багатьох людей може стати туристичною подорожжю.

Крім цього, свято щорічно відзначають люди, які працюють у цій сфері.

Цей веселий та пізнавальний день традиційно відзначають вже 30 років поспіль, проводячи спеціальні злети туристів, різні заходи і туристичні фестивалі.

Яке релігійне свято

27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього.

Основою для дня Воздвиження Хреста Господнього став переказ пізніх літ. Згідно із цим переказом, в 326 році н.е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест.

У народі говорили: «На Воздвиження тепло зрушиться, а холод насунеться. На Воздвиження осінь до зими швидше рухається».

І дійсно до цього часу наступала справжня осінь: сонце світить, але вже не зігріває своїм теплом, дме холодний, поривчастий вітер, птахи відлітають у теплі краї, а люди дістають теплі речі.

У цей день відбувається третя зустріч осені і добігає кінця бабине літо.

Так як Хрест – символ страждань, то день Воздвиження Хреста Господнього в народі вважався пісним.

З давніх-давен в це церковне свято відбувалися хресні ходи навколо селищ. Служили молебень, з іконами обходили поля, молячись про майбутній урожай. Ще молилися про хворих. Вірили, що якщо з вірою помолитися, то Животворящий Хрест і зі смертного ложа підніме.

Традиції та звичаї на Хрестовоздвиження 27 вересня

Як і у будь-якого іншого церковного свята, головна традиція на Воздвиження — це відвідування храмів і церков, прослуховування божественних літургій. У багатьох містах києві проходить хресний хід. В цей день молилися за зцілення близьких, за багатий урожай у наступному році, просили про позбавлення від гріхів.

Хрест є особливою православної реліквією, що символізує страждання. Тому в цей день дотримуватися строгого посту. Раніше вважали, що того, хто нехтує цією традицією, Бог карає сімома гріхами, а з того, хто не скуштував скоромної їжі, сім гріхів знімає.

Вважалося, що молитви в цей день володіють особливою силою. Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано.

Хрест символізує божественний захист. У давнину той, хто хотів захистити свій будинок і своїх близьких, 27 вересня малював хрест на дверях свого житла. Ця традиція існує і в наш час.

Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.

Що заборонено

Заборонялося в це свято подавати на стіл будь-які м’ясні страви. Вважалося, що людина, яка спробувала м’ясо вбитої тварини в цей день, вбиває всі вимовлені ним молитви.

Згідно народним традиціям, 27 вересня було заборонено ходити до лісу. Вважалося, що в цей день по лісу гуляє Лісовик і перераховує всіх лісових мешканців, а якщо йому на шляху попадеться людина, то зворотної дороги з лісу подорожній не знайде.

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

Як для віруючих, так і для тих, хто далекий від релігії, що в цей день були дуже важливі прикмети. І багато випадкові речі набували сакральний сенс.

27 вересня — останній день бабиного літа. Вважалося, що осінь починає рухатися назустріч зимі.

На Русі в цей день відзначали народний свято — капусницю. Жінки, які подавали на стіл пироги з капустою, вважалися хорошими господинями. Молоді дівчата та хлопці збиралися в цей день на гуляння, дівчата накривали стіл, а хлопці обирали собі наречених.

27 вересня безліч прикмет віщувало настання холодів: птахи відлітали на південь, ведмеді лягали в барліг, а змії ховалися в нору

Віруючі завжди вкладають духовний сенс у православні свята. Воздвиження Хреста Господнього нарівні з Великоднем і Різдвом Христовим має для християн особливе значення. Якщо ви так само будете боятися, це велика подія, не забувайте дотримуватися традиції і прикмети свята, і тоді щастя не обійде вас стороною.

Іменини

27 вересня День ангела імені відзначають: