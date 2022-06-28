28 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У снах, що приснилися в ніч з 27 на 28 травня, потрібно звертати увагу на почуті слова

28 червня в Україні відзначають День Конституції, у США – День Південної Кароліни, У Польщі – День пам'яті Познані, у світі – День молочного шоколаду і День пірсингу.

Яке релігійне свято

День пам'яті пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського, а також день пам'яті преподобного Ісаї. Святий Ісайя народився поблизу Києва в родині благочестивих християн, в малих літах вступив до Києво-Печерської обителі.

У 1062 році винагороду за благочестиве життя був поставлений ігуменом Дмитрієва монастиря, а потім єпископом в Ростові. Всіляко боровся з ідолопоклонниками, підтримував віруючих в їх силі духа і радив молитви для позбавлення від спокус.

Помер в1090 році, а мощі його визнані нетлінними і чудотворними.

День Конституції

Вночі 28 червня 1996 року, Верховна Рада України затвердила основний закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни. Звідси і чимало тих протиріч, які від самого початку були закладені в тіло документу та, як наслідок, в увесь державно-правовий лад України.

Почнемо з форми правління. Вона у нас компромісна – і не парламентська (президента обирає Рада), і не президентська (глава держави одночасно є й прем'єром), а змішана, парламентсько-президентська. Таким чином, з одного боку, є система стримування й противаги, але з іншого – завжди існує ризик протистояння між Кабміном та Адміністрацією (Секретаріатом, Офісом) президента.

Дається взнаки й «непоєднуване» поєднання ліберального та соціального підходів у нормах щодо соціального забезпечення й економіки. Тодішній президент Леонід Кучма, як посткомуніст «з капіталістичним обличчям» виступав однозначно за ринкову економіку та вільний ринок, тоді як головний опозиціонер у владі, спікер Верховної Ради й одночасно очільник Соцпартії Олександр Мороз наполіг на тому щоб на рівні Конституції залишити «безкоштовними» базову медицину та освіту.

Національна політика. «Рухівців» відбила всі атаки на мову (так, вони були постійними) й подбала про утвердження положення щодо виключно однієї єдиної – української – державної мови. Одначе, аби заспокоїти Росію, довелося забезпечити Крим статусом автономії. І це ще одне певне протиріччя, бо ж ми є державою унітарною, а не федеративною.

Спираючись саме на непорушність конституційних засад, які забезпечували існування України як сучасної, європейської, демократичної держави, діяли звитяжні учасники і Помаранчевої революції, і Революції Гідності. І Мовного майдану, і Податкового майдану. Усі вони прагнули захистити Конституцію.

Й ось вже восьмий рік тисячі кращих синів і дочок України захищають Конституцію на фронті.

Народні прикмети:

Туман віщує дощові дні.

Перед дощем суцвіття нагідок закриваються, мальва никне, в'яне, фіалка згинає стеблинка.

Коники голосніше звичайного стрекочуть – чекай опадів.

Поросята верещать – до сирої погоди.

Худоба на пасовище важко дихає, з шумом видихає повітря – до дощу.

При гарній погоді корови і вівці самі повертаються з пасовища і поспішають під навіс або в сарай – до грози.

У снах, що приснилися в ніч з 27 на 28 травня, потрібно звертати увагу на почуті слова.

Що не можна робити 28 червня:

Після обіду не можна нічого садити на городі, інакше урожай не зійде.

Якщо вам потрібно посіяти якісь культури, то краще робити це до полудня. Незаміжнім дівчатам не рекомендується розповідати кому-небудь про свої плани – нічого не збудеться.

Постарайтеся в цю дату не витиратися чужим рушником – є ризик забрати собі проблеми людини.

Іменини: