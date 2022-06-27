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    Думки вголос

    Світу знову загрожує глобальна рецесія

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Інфляція псує життя людям та політикам у всьому світі - Світу знову загрожує глобальна рецесія
    Інфляція псує життя людям та політикам у всьому світі
    фото з відкритих джерел

    Скільки нових потенційних дефолтів нам там готує сезон літо-осінь 2022 поки сказати важко

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    На выходных, которые в США были длинные, инвесторы и спекулянты хорошо отдохнули, что позволило рынку чуть восстановить позиции. Индекс S&P500 открыл пятницу на отметке 3795 пунктов, прибавив более 100 пунктов за последнюю неделю. Впрочем, на более длинных графиках все выглядит гораздо печальнее. И все настойчиво в словарь торговцев на фондовом рынке, аналитиков и даже регуляторов, не говоря уже о вечерних ток-шоу, возвращается слово «рецессия». Инфляция, которая не рассосалась сама собой, грозит обернуться глобальным финансовым кризисом, особенно на фоне бесчинств Путина. И уже даже глава ФРС, который еще год назад называло инфляцию временным явлением, вынужден отвечать перед американскими парламентариями на вопрос о том, является ли рецессия неизбежной. Пока что он говорит, что не является, оставляя шанс. Может быть для чуда.

    Инфляция портит жизнь людям и политикам не только за океаном. Каждый месяц рекорды инфляции обновляются как в Британии, так и на континентальной европе, не говоря уже о Турции. В европе есть еще и дополнительная проблема – ситуация с газом. Что может, вместе с инфляцией, ударить по ВВП, особенно по ВВП таких стран, как Германия. Чью чувствительность к газовой блокаде Газпрома увеличили борцы с атомной энергетикой. И даже сейчас, когда в экстренном порядке, закрывая глаза на возможные истерики Гретты Тумберг, Австрия и Германия возвращают к жизни угольные станции, АЭС в Германии остаются под табу. А Газпром активно сушит европу. Сейчас в европу поставляется треть от нормального объема газа. И речь идет не только о Северном потоке, который прикрутили больше чем на 50%. Остановлен турецкий поток, через Украину идет только 32% от забронированного объема, ну и привычно стоит газопровод Ямал-европа. И бензин, конечно же. Не только газ. В Венгрии например с этой пятницы ввели ограничения на объем покупки бензина в одни руки. Правда, разговоры о рецессии помогают сдерживать цены. Газ, несмотря на все усушки Газпрома, не подымается пока выше 1500 долларов (что уже очень очень много), а нефть на неделе потеряла за неделю около 10% стоимости и торгуется у отметки 110 долларов за баррель (что тоже очень очень высоко).

    От такой ситуации страдают и развивающиеся рынки, особенно рынок облигаций. И сколько новых потенциальных дефолтов нам там готовит сезон лето-осень 2022 года пока сказать трудно. Страдал бы и украинский сегмент. Более того, даже сейчас, несмотря на войну, цены украинских еврооблигаций продолжают ощущать изменения на глобальных рынках и снижение аппетита к риску влияет на котировки, пусть и относительно слабо. Ведь большая часть украинских еврооблигаций и так торгуется ниже 30% от номинала, активно прислушиваясь к разговорам о потенциальной реструктуризации и улавливая малейшие изменения в риторике Минфина, который пройдя стадию отрицания сейчас похоже готов обсуждать необходимость действий. Но надежда умирает последней и не зря Украина-22, выпуск, который должен быть погашен в сентябре этого года торгуется на уровне 65% от номинала.

    А для украинской экономики главным событием прошлой недели, если не десятилетия, стало получение статуса кандидата в члены еС. В четверг вечером лидеры 27 стран еС, которым уже повезло быть внутри (или не повезло, как подумали британцы и устроили себе Brexit, получив в результате кучу экономических проблем) дали добро на предоставление Украине статуса кандидата. Что еще 23 февраля казалось фантастическим, не говоря уже про утро 24 февраля. Вместе с Украиной под шумок статус кандидата получила Молдова и теперь просто обязана выставиться. Особенно тем украинцам, кто своим подвигом на фронте сделал это возможным. По дороге отцепили Грузию, но это было ожидаемым и не только потому, что там в оковах томится Саакашвили, а прежде всего благодаря откату тех реформ, которые делал тот самый Саакашвили и которые во многом сдали назад под давлением популистов. А если еще учитывать, что под маской популистов скрываются друзья Путина, то дорога в еС для Грузии пока заказана.

    На экономическом фронте внутри страны продолжает солировать Национальный Банк. На этой неделе НБУ напечатал еще 35 млрд грн. Доведя общую сумму эмиссии с начала войны до 225 млрд грн. При этом, гривна остается на удивление стабильной, найдя, по крайней мере временно, эквилибриум чуть выше отметки в 35 гривен за доллар. Наличный рынок на удивление стабильный, можно даже отметить минимизацию спредов, что не характерно для серо-черных рынков. Постепенно ползут вверх ставки по депозитам, подтягиваясь вслед за ставкой Нацбанка. Помогли Нацбанку, в кои то веки, и депутаты, на этой неделе вернувшие наконец импортные пошлины. В том числе на автомобили, беспошлинный импорт которых из страны вывел более миллиарда долларов с начала войны. Очень удивляя польских пограничников, которые не знали, что пропускать в Украину в первую очередь, гуманитарные грузы, или новые автомобили.

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти США газ економіка Газпром банк Молдова війна бензин ринок ВВП Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Світу знову загрожує глобальна рецесія