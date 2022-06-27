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    Події в Україні

    Вечірня атака на Харків: збільшилася кількість жертв та постраждалих

    Вечірня атака на Харків: збільшилася кількість жертв та постраждалих
    фото з відкритих джерел

    Росіяни влучили у двори та вулиці

    Внаслідок обстрілу харківського району Північна Салтівка загинули четверо жителів міста. Кількість постраждалих постійно оновлюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі – чотири особи. Постраждалих – 19, з них 4 дитини», – написав Синєгубов.

    Він зазначив, що росіяни влучили у двори та вулиці, де знаходилися виключно мирні жителі.

    «Ворог свідомо тероризує громадянське населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу на сполох - відразу йти до укриття», – зазначив голова ОВА.

    Нагадаємо, сьогодні ворог обстріляв Харківщину.

    Також зросло число постраждалих та загиблих внаслідок атаки на Кременчук.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Вечірня атака на Харків: збільшилася кількість жертв та постраждалих