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    Події в Україні

    СБУ почала розслідування ракетного удару по Кременчуку

    Жодних військових чи інших оборонних об&rsquo;єктів на місці влучання ракет не було - СБУ почала розслідування ракетного удару по Кременчуку
    Жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було
    фото з відкритих джерел

    На місці обстрілу вже працюють слідчі

    Служба безпеки України розпочала розслідування ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужбу СБУ у Telegram.

    «Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)», – йдеться у повідомлення.

    Зазначається, що на місці обстрілу вже працюють слідчі. Окрім того, до Кременчука відрядили команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

    Підкреслюється, що жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі.

    Правоохоронці обіцяють зробити все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців.

    Нагадаємо, до Кременчука, який сьогодні рашисти обстріляли ракетами, виїхали поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях.

    Теги: росія окупанти СБУ війна розслідування Україна окупація Кременчук #stoprussia
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    СБУ почала розслідування ракетного удару по Кременчуку