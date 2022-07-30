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30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:00 glavcom.ua
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня відзначають Міжнародний день дружби
фото з відкритих джерел

Не слід сьогодні сваритися та ображатися на рідних

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день дружби, День кольорових напоїв, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Сьогодні, 30 липня, віряни вшановують пам'ять Святої великомучениці Марини.

Міжнародний день дружби

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Сьогодні, 30 липня, святкують Міжнародний день дружби. Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день у квітні 2011 року.

Ідея цього свята виникла у 1958 році і належить доктору Артеміо Брачіо, який запропоував відзначати День дружби під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско, Парагвай.

У цей День варто привітати своїх друзів, це чудова нагода подзвонити товаришу, обійняти та зустрітись за келихом вина або в гостинному колі.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щороку 30 липня у світі відзначають День боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми – це форма сучасного рабства, яка порушує прав людини.

Це не лише сексуальна експлуатація або випадки, пов'язані із викраденням людей. Багато постраждалих українців перебували у трудовій експлуатації, або були втягнені у злочинну діяльність.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 липня вшановує пам'ять двох святих – Маргарити Антіохійської (вона ж – православна свята Марина) і Лазаря Галісійської. Інші назви свята: «Марина з Лазарем», «Вогняна Марія», «Зорі з лазорями», «Марина Лазурова». В народному уявленні свята Марина асоціювалася з великою водою або великим дощем, а преподобний Лазар – з блакитними відблисками блискавок.

Свята Марина вважається покровителькою рибалок. Дата 30 липня вважається вдалою для того, щоб відправитися в плавання або морську подорож. День вдалий для риболовлі – риби сьогодні багато і вона добре клює. На обідньому столі 30 липня обов'язково повинні бути страви з риби.

Що сьогодні не можна робити

У предків було повір'я, що в цей день на небі з'являються зірниці, при цьому немає ні дощу, ні грому. Вважалося, що на них не можна дивитися – можна осліпнути, а на свій будинок накликати пожежі.

Традиційно, на православні свята забороняється займатися важкою працею. Наприклад, прибирати або робити ремонт.
Основна заборона стосується відносин з дітьми. Вважається, що 30 липня категорично забороняється лаяти або навіть підвищувати голос на дітей. По-перше, такі методи можуть зашкодити психічному здоров’ю дитини, а по-друге, це може образити Святу Марину, яка всіляко оберігає кожну дитину.

Прикмети на 30 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

  • гроза – осінь буде дощовою, а зима з заметілями;
  • в обід парить, а до вечора холоднішає – наступний день буде сонячним;
  • спалахи блискавиць – урожай горіхів буде хорошим;
  • дощ і на небі білі хмари – до зміни погоди.

30 липня іменини

Іменини у Маргарити, Марини, Лазаря, Леоніда і Вероніки.

Теги: свята традиції

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