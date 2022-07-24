Діти у Маріуполі розфарбували асфальт у синьо-жовті кольори на «святі» окупантів (фото)

Діти залишили на асфальті чимало патріотичних малюнків

Окупанти влаштували дітям у Маріуполі «свято» на руїнах парку «Веселка». Серед розваг було й малювання на асфальті, хоча загарбників не повеселили малюнки малечі. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Маріуполь. Окупація. Діти. Російські окупанти намагалися влаштувати дитяче свято у зруйнованому парку «Веселка». Дивіться на малюнки наших дітей на асфальті. Вони голосніше за будь-які слова. Синьо-жовті кольори. Для них Маріуполь – це Україна! В їхніх серцях живе любов до України! І це не зламати. Заради таких дітей ми й боремося. Україна бореться та обов'язково переможе», – йдеться у повідомленні.

На світлинах видно, що діти залишили на асфальті чимало патріотичних малюнків.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.