30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму

У понеділок, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ, а у світі – Міжнародний день захисту інформації та Міжнародний день спідниці.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія чудотворця. Він також відомий як Григорій Неокесарійський. Святий Григорій Неокесарійський народився в знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській (нині Туреччина). До християнської віри Григорій звернувся в 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа його рідного міста і займав він цю посаду 30 років.

Люди в його єпископській столиці були дуже грішними, в місті було всього 17 християн, тому Григорій з великою ревністю взявся обертати язичників у християнство. Бог наділив Григорія даром чудотворіння і він молитвою лікував хворих, одночасно обертаючи їх до істинної віри.

Коли відновилося переслідування християн, владика переховувався в горах.

Перед смертю Григорій поцікавився, скільки в місті залишилося язичників – виявилося, що тільки 17. Помер Григорій Неокесарійський в 270 році. Його святі мощі згодом перенесли в монастир в Калабрії в Південній Італії.

Народні прикмети й традиції

Гарна погода 30 листопада віщує не сурову зиму, і навпаки

Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало

Темний лід на річці віщує хороший врожай

Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку

Мороз 30 листопада віщує холодну зиму

Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою

Місяць знаходиться у світлому колі – погода зміниться

Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим

Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими.

Не гоже нині витрачати гроші, аби не залишитися з порожнім гаманцем на Новий рік.

Не можна цього дня байдикувати. Предки вірили, що лежебокам зима буде важкою.

Не слід зловживати алкоголем і переїдати цього дня!

Хто святкує день ангела

У понеділок, 30 листопада, іменини відзначають Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, а також Андрій.