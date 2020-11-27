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    Свято наближається. В Україні вже готують до Нового року пів мільйона ялинок

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    Дерева заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях - Свято наближається. В Україні вже готують до Нового року пів мільйона ялинок
    Дерева заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях

    Найбільша кількість ялинок буде зрубана на спеціально створених плантаціях

    Державні підприємства лісового господарства планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок. Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства.

    «Найбільша кількість ялинок буде зрубана на спеціально створених плантаціях, де вони вирощуються для свят. Іншу частину зрубують під час проведення рубок догляду за молодняком. Ще частина дерев заготовляється під час розчищення смуг під лініями електропередач, залізничних і автомобільних доріг, трубопроводів, при прочищенні протипожежних просік», - зазначили у профільному відомстві.

    У Держлісгоспі інформують, що дерева заготовлять у Волинському (60 тисяч), Полтавському (55 тисяч), Сумському (40 тисяч), Кіровоградському (39 тисяч), Житомирському (38 тисяч) та Луганському (31 тисяча) обласних управліннях.

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    До слова, минулого року лісові господарства Держлісагентства також заготовили понад 500 тисяч новорічних ялинок. У середньому дерево можна було купити за ціною 60-70 грн за погонний метр.

    У 2018 році лісогосподарські підприємства реалізували 472,8 тисячі ялинок. Вартість однієї ялинки в середньому становила 69 грн.

    Теги: свята Україна ялинка
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