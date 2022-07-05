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    Суспільство

    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня у 2014 звільнили Краматорськ і Слов'янськ - 5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    Цього дня у 2014 звільнили Краматорськ і Слов'янськ

    колаж 24 каналу

    Сьогодні не рекомендується давати волю злості

    Сьогодні, у вівторок, 5 липня, триває 132 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Також відзначається:

    • День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів

    5 липня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом з російськими терористами були витіснені з Краматорська силами українських військових, і над містом піднято прапор України.

    5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Нацгвардії над міськрадою Слов'янська встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними – інші військові підрозділи.

    Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році.

    Цьогоріч вся Україна згуртувалася, щоб назавжди вибити терористів з кожного міста та села вільної держави.

    • День народження бікіні

    5 липня – День народження бікіні. В цей день в 1946 році під час показу мод у Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини.

    Автор фасону купальника – модельєр Луї Реар. Костюм охрестили «бікіні» – за ім'ям атолу, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби.

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    Бікіні було заборонено на багатьох курортах, але в середині 1950-х років його доля круто змінилася з виходом на екрани фільму «І Бог створив жінку», де головна героїня Бріджит Бардо знялася в бікіні. Фільм став культовим, а купальники-бікіні – супермодними. Швейні фабрики, працюючи понаднормово, ще кілька років не могли задовольнити попит. До речі, історія бікіні йде в далекі часи, ще 1600 років тому в Римській імперії спокусниці носили такі купальні костюми.

    Вони зображені на римській мозаїці 4 століття, відкритій археологами при розкопках вілли Казалє на Сицилії.

    • День трудоголіка

    Нагадайте їм сьогодні, що це привід відпочити.

    Яке православне (християнське) свято

    5 липня православні вшановують пам'ять священномученика Євсевія.

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    Святий Євсевій Самосатський був єпископом у Самосатах. У час переслідування правовірних імператором Валентом, який був аріянином, він вирушив у Сирію, Фенікію й Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. З 374 року перебував у вигнанні в Тракії і лише 378 року повернувся на свій єпископський престол.

    Приблизно 380 року він прибув у аріанське місто Доліхіни, щоб поставити в ньому православного Єпископа Марина. Проте в самому місті жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка й пробила Святителю голову. Вмираючи, він за прикладом Спасителя, пробачив їй провину та просив присутніх не робити їй зла.

    Народні прикмети на 5 липня:

    • Вдень йде дощ – чекай доброго врожаю.
    • Занадто спекотна погода – в грудні чекайте сильних морозів.
    • Комарі літають роєм – на гарну погоду.

    Що не рекомендується робити 5 липня:

    • Ходити по магазинах – велика ймовірність імпульсивних покупок.
    • Обговорювати інших людей – такі розмови можуть погано обернутися.
    • Давати волю негативним емоціям, особливо злості – конфлікт може затягнутися.

    У кого іменини 5 липня?

    Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.

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    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони