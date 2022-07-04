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  4. Через дівчат з кавуном. Працівники пляжу у РФ до півсмерті побили білоруса (відео)
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    Соціум

    Через дівчат з кавуном. Працівники пляжу у РФ до півсмерті побили білоруса (відео)

    Постраждалий виявився&nbsp;чемпіоном Мінська із самбо - Через дівчат з кавуном. Працівники пляжу у РФ до півсмерті побили білоруса (відео)
    Постраждалий виявився чемпіоном Мінська із самбо
    фото: скріншот із відео

    Конфлікт почався через дівчат, які вирішили почастувати кавуном відпочивальників на пляжі

    Співробітники пляжу у російському курортному місті Сочі жорстоко побили 23-річного громадянина Білорусі. Поліцейські затримали одного із учасників конфлікту, повідомляють російські ЗМІ.

    Як видно на відео бійки, яке оприлюднили у мережі, кілька чоловіків у форменому одязі пляжу руками та ногами б'ють чоловіка біля шезлонгів.

    Мати постраждалого розповіла, що конфлікт почався після того, як сестри хлопця у віці 6 та 14 років порізали кавун та почали роздавати його відпочивальникам, щоб зняти відео.

    «Працівники пляжу вирішили, що вони відбирають у них хліб, і почали відправляти їх на місце у грубій формі, він заступився за них», – пояснила жінка.

    Потім, за словами жінки, на чоловіка напали троє співробітників пляжу «Фрегат». Однак постраждалий є чемпіоном Мінська із самбо, тому співробітникам пляжу знадобилася «підмога». Тоді на хлопця накинулося приблизно десять осіб, зокрема рятувальники з арматурою та палицями.

    За даними місцевих Telegram-каналів, хлопець зараз у реанімації.

    Нагадаємо, раніше у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги. Також внаслідок негоди у Сочі загинули люди.

    Теги: Білорусь росія пляжі бійка самбо
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    Через дівчат з кавуном. Працівники пляжу у РФ до півсмерті побили білоруса (відео)