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    Суспільство

    7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Міжнародний день пива відзначається щорічно в першу п'ятницю серпня - 7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Міжнародний день пива відзначається щорічно в першу п'ятницю серпня

    Сьогодні не рекомендується пересаджувати квіти

    7 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день пива
    • День збирання зірок
    • Успіння праведної Анни, матері Богородиці

    Народні прикмети на 7 серпня:

    • Вранці холодно - зима студеною буде і настане рано.
    • Світла і тепла погода - зима сніжною не буде.
    • Яка погода буде до обіду - така ж і до кінця грудня.
    • Лелеки в зграї збираються - зима буде холодною і ранньою.
    • Мурахи різко збільшують мурашники - зима буде достатньо холодною.

    Що не рекомендується робити 7 серпня:

    • Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета - можна накликати на себе біду.
    • Лагодити своє взуття і одяг.
    • Скупитися.
    • Пересаджувати квіти.
    • Залишати дитину одну в кімнаті.

    У кого іменини 7 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.

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