7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Міжнародний день пива відзначається щорічно в першу п'ятницю серпня
Сьогодні не рекомендується пересаджувати квіти
7 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день пива
- День збирання зірок
- Успіння праведної Анни, матері Богородиці
Народні прикмети на 7 серпня:
- Вранці холодно - зима студеною буде і настане рано.
- Світла і тепла погода - зима сніжною не буде.
- Яка погода буде до обіду - така ж і до кінця грудня.
- Лелеки в зграї збираються - зима буде холодною і ранньою.
- Мурахи різко збільшують мурашники - зима буде достатньо холодною.
Що не рекомендується робити 7 серпня:
- Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета - можна накликати на себе біду.
- Лагодити своє взуття і одяг.
- Скупитися.
- Пересаджувати квіти.
- Залишати дитину одну в кімнаті.
У кого іменини 7 серпня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.