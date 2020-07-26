Медики розповіли про негативний вплив пива на серце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Основною ознакою початку пивного алкоголізму лікарі називають неможливість розслабитися або зібратися з приятелями без пива

Вживання великої кількості пива сприяє розвитку варикозного розширення вен і збільшення серця

Медики відзначають, що допустима добова доза металу міститься всього в 375 мілілітрах пива. Перевищення норми на постійній основі призводить до розвитку кардіопатії.

Про це пише портал Zdorovia.

Зазначається також, що пиво швидко всмоктується завдяки вуглекислому газу через що кровоносні судини майже моментально заповнюються, збільшуючись в обсязі. Вживання великої кількості напою сприяє розвитку варикозного розширення вен і збільшення серця.

Основною ознакою початку пивного алкоголізму лікарі називають неможливість розслабитися або зібратися з приятелями без пива. А показником другої стадії - щоденне вживання пива в будь-яких дозах, навіть найменших.

При спробі скоротити обсяги або зовсім відмовитися від пива пивний алкоголік зауважує у себе всі ознаки похмільного синдрому: тремтячі руки, сухість у роті, головний біль, слабкість і пітливість. Якщо кілька ковтків пива полегшує стан – значить, пора звернутися до нарколога, врадять медики.

Натомість безпечним для серця лікарі називають червоне вино, якщо його вживати по келиху не частіше трьох-чотирьох разів на тиждень.

Варто також зазначити, що коктейль з спиртного і енергетика частіше за інших призводить до інфарктів. Обидва інгредієнта і окремо надають на серцево-судинну систему потужний негативний вплив, а їх поєднання і зовсім викликає серйозні проблеми – наприклад, тахікардію і аритмію.

Нагадаємо, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.