Три Спаса, День Незалежності та 11 вихідних: календар свят на серпень



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У серпні українці можуть насолодитися затяжними вихідними з 21 по 24 число

Серпень 2020 року буде багатий на події

У серпні на українців чекає 11 вихідних днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня. Натомість робочих днів буде всього 20.

Загалом серпень 2020 року буде багатий на події, зокрема, українці святкуватимуть День Незалежності. Також православні віряни відзначатимуть три Спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Головні свята у серпні:

1 серпня - День інкасатора.

2 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України.

5 серпня - Міжнародний день світлофора.

8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день котів і День альпініста.

9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня - Міжнародний день молоді.

13 серпня - Міжнародний день шульги.

14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту.

15 серпня - День археолога; Всесвітній день безпритульних тварин.

19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.

23 серпня - День Державного Прапора України.

24 серпня - День Незалежності України.

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня - Третій, Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України та День далекобійника.

30 серпня - День шахтаря.