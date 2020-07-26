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    Суспільство

    Три Спаса, День Незалежності та 11 вихідних: календар свят на серпень

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    <p>У серпні українці можуть насолодитися затяжними вихідними з 21 по 24 число</p> - Три Спаса, День Незалежності та 11 вихідних: календар свят на серпень

    У серпні українці можуть насолодитися затяжними вихідними з 21 по 24 число

    Серпень 2020 року буде багатий на події

    У серпні на українців чекає 11 вихідних днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня. Натомість робочих днів буде всього 20.

    Загалом серпень 2020 року буде багатий на події, зокрема, українці святкуватимуть День Незалежності. Також православні віряни відзначатимуть три Спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

    Головні свята у серпні:

    • 1 серпня - День інкасатора.
    • 2 серпня - День Повітряних сил Збройних сил України.
    • 5 серпня - Міжнародний день світлофора.
    • 8 серпня - День військ зв'язку Збройних сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день котів і День альпініста.
    • 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
    • 12 серпня - Міжнародний день молоді.
    • 13 серпня - Міжнародний день шульги.
    • 14 серпня - Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту.
    • 15 серпня - День археолога; Всесвітній день безпритульних тварин.
    • 19 серпня - Преображення Господнє або Другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
    • 23 серпня - День Державного Прапора України.
    • 24 серпня - День Незалежності України.
    • 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.
    • 29 серпня - Третій, Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України та День далекобійника.
    • 30 серпня - День шахтаря.
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