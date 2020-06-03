У Канаді випустили пиво на честь тренера збірної України Шевченка (фото)



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На пиві Шевченко не «сімка», а «дев’ятка» Фото - Репортер

Правда, віддали Шеві не звичну «сімку», а «дев’ятку»

У Канаді є пиво, присвячене видатному українському футболістові, а нині тренерові нашої національної збірної Андрію Шевченку. ⠀

Темний крафтовий лагер називається «Shevchenko 9».

«Так, ми знаємо, що він грав під сьомим номером, це довга історія, - написано на звороті. - Приголомшливе солодке пиво з гірчинкою, непросте, як сам Київ, як великий український нападник, який поєднує історію, талант і драматичність».

Пиво «Shevchenko 9»

Андрій Шевченко – найкращий футболіст Європи-2004, переможець Ліги чемпіонів-2002/2003. У своїй кар’єрі Андрій представляв три клуби – українське «Динамо» з Києва, італійський «Мілан», та англійський «Челсі».

Після завершення кар’єри Шевченко став тренером і вивів збірну України на Євро-2020. Правда, турнір через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік.