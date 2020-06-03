  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Канаді випустили пиво на честь тренера збірної України Шевченка (фото)

    • Розсилка
    На пиві Шевченко не&nbsp;&laquo;сімка&raquo;, а &laquo;дев&rsquo;ятка&raquo; - У Канаді випустили пиво на честь тренера збірної України Шевченка (фото)
    На пиві Шевченко не «сімка», а «дев’ятка»
    Фото - Репортер

    Правда, віддали Шеві не звичну «сімку», а «дев’ятку»

    У Канаді є пиво, присвячене видатному українському футболістові, а нині тренерові нашої національної збірної Андрію Шевченку. ⠀

    Темний крафтовий лагер називається «Shevchenko 9».

    «Так, ми знаємо, що він грав під сьомим номером, це довга історія, - написано на звороті. - Приголомшливе солодке пиво з гірчинкою, непросте, як сам Київ, як великий український нападник, який поєднує історію, талант і драматичність».

    101960076_259567551793706_4984629655215538176_n
    Пиво «Shevchenko 9»

    Андрій Шевченко – найкращий футболіст Європи-2004, переможець Ліги чемпіонів-2002/2003. У своїй кар’єрі Андрій представляв три клуби – українське «Динамо» з Києва, італійський «Мілан», та англійський «Челсі».

    Після завершення кар’єри Шевченко став тренером і вивів збірну України на Євро-2020. Правда, турнір через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік.

     Читайте також: Три володарі «Золотого м’яча» просять Разумкова припинити тиск на керівника УАФ Павелка
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо» Євро-2020 пиво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ