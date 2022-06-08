8 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони

Не рекомендується брати в борг і давати самому

Сьогодні, у середу, 8 червня, триває 105 доба повномасштабної війни з РФ.

Також відзначається:

Всесвітній день океанів

8 червня відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день океанів (World Oceans Day). Ідея про заснування цієї дати прозвучала на Зустрічі на вищому рівні «Планета Земля», яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). З цього часу свято відзначається щорічно 8 червня усіма, хто має навіть найвіддаленіше відношення до Світового океану.

У 2008 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила (резолюція № A / RES / 63/111), що починаючи з 2009 року свято відзначатиметься офіційно.

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

World Brain Tumor Day відзначається з 2000 року. Цей день вперше був відзначений Німецькою асоціацією медичної допомоги при пухлинах головного мозку. Це некомерційна організація, мета якої – підвищення обізнаності громадськості та розповсюдження методів лікування для людей, які страждають цим захворюванням.

День кращих друзів

Яке релігійне свято

У цей день вшановують апостола Карпа, учня святого Павла. Про його життя відомо дуже мало, він лише кілька разів згадується у священних книгах.

Однак у народі Карп став дуже відомий і шанований, оскільки його ім’я співзвучне з назвою одного з виду риб, і рибалки завжди намагалися молитися Карпу про гарний улов. Саме на Карпа в будинок прийнято було запрошувати пічника, який оглядав піч, за потреби підправляв її. Після роботи майстра обов’язково слід пригостити короваєм.

До речі, ще один шмат короваю 8 червня обов’язково клали за піч, щоб погодувати домовика, адже його потурбували під час ремонту. Прийнято було ставитися до пічників з великою повагою, оскільки саме від їх роботи залежало, наскільки тепло і затишно буде у домі, особливо взимку.

Вважалося, що на Карпа добре ловляться його «тезки» — коропи, тому чоловіки дружно виходили на риболовлю.

В цей день горщики і миски прийнято було виставляти під квітучі кущі шипшини. Так робили, щоб позбутися від неприємного запаху від домашнього посуду. Та й самі люди намагалися подихати повітрям поруч з шипшиною — вважалося, що це допомагає від різних хвороб.

Звертали увагу в цей день на комарів. Якщо їх було багато, то останні дні червня очікувалися теплими, але дощовими.

Крім Карпа, православна церква 8 червня також вшановує пам’ять апостола Алфея, який точно так само, як і Карп, проживав приблизно в I столітті. Відомостей про його життя практично немає. Відомо тільки, що він проповідував христову віру в Христа і допомагав незаможним.

У цей час починають цвісти пізні сорти сливи, а з 8 по 15 червня прийнято сіяти насіння зимової редьки, капусти броколі, ріпи. Також 8 червня можна видаляти ягоди аґрусу і чорної смородини, якщо вони вражені огнівкою.

Що не можна робити

Не можна підмітати підлогу після заходу сонця – в роду багато будуть хворіти.

Також краще не вирушати в поїздку, не міняти роботу і квартиру. День принесе багато несподіванок, здебільшого неприємних.

Уникайте конфліктів.

Народні прикмети на 8 червня:

багато комарів – до теплих, але дощових днів в кінці місяця;

багато коників – до посушливого дня;

рибу видно біля поверхні і вона навіть періодично вистрибує – у найближчі дні погода буде сира;

качки пірнають і плескаються – до швидкого дощу;

жаби голосно квакають – найближчим часом очікуються дощі;

якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.

Іменини

8 червня День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.