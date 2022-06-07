Суд дав по 15 років в'язниці чотирьом зрадникам України

Чотирьох зрадників батьківщини затримали українські військові на Харківщині

Івано-Франківський міський суд визнав винними чотирьох осіб у державній зраді та виправданні російської агресії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чотирьох чоловіків засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також зазначається, що суд ухвалив рішення про знищення речових доказів у справі – паспортів громадян НЗФ «ДНР», а також одягу військовослужбовців збройних сил РФ.

У прокуратурі повідомили, що засуджені – троє стрілків і кулеметник 115 полку третього батальйону другої роти другого взводу армії так званої «ДНР». Вони були громадянами України, коли перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. Готувалися до бойових дій проти України.

«Також засуджені визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, і тимчасову окупацію частини території нашої держави. У березні 2022 року вони прибули на територію Харківської області з метою подальшої окупації території України збройними силами РФ. Там з бойовою зброєю та документами громадян «ДНР» їх затримали військовослужбовці Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило про підозру поліцейському офіцеру громади сектору із взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського райвідділу поліції на Харківщині Леоніду Бараннику у державній зраді. За даними слідства, 29-річний поліцейський з перших днів окупації міста Вовчанськ Харківської області присягнув на вірність російським солдатам. Зокрема, Баранник передав загарбникам свій службовий автомобіль Renault Duster CКС, а згодом чергував на блок-постах спільно з російськими окупантами.