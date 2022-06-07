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    Політика

    Наймасштабніша за 30 років: Польща і Україна підпишуть угоду про постачання зброї

    Частину коштів на купівлю зброї у Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету - Наймасштабніша за 30 років: Польща і Україна підпишуть угоду про постачання зброї
    Частину коштів на купівлю зброї у Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету
    фото: Денис Шмигаль/Telegram

    Вартість контракту приблизно 630 млн доларів

    Польща підпише з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років. Про це повідомив прем’єр-міністр польської держави Матеуш Моравецький.

    «Понад 100 днів Україна переживає жорстоку агресію з боку Росії. Польща від самого початку підтримує свого східного сусіда», – заявив Моравецький.

    Частину коштів на купівлю зброї у Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету. Польща витратить гроші від продажу зброї на збагачення свого виробничого потенціалу.

    «Ми підписуємо один із найбільших, якщо не найбільший, контракт на експорт озброєнь за останні три десятиліття – продаж зброї українцям... Це перевірена часом зброя, зброя, яка є досить ретельно випробуваною, яка не лише пройде хрещення вогнем, а й, як ми зараз знаємо, буде дуже важливою зброєю на полі бою, найімовірніше, на сході України», – сказав Моравецький під час пресконференції.

    Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін назвав вартість цього контракту – 2,7 млрд злотих (приблизно 630 млн доларів). Чиновник зазначив, що він є рекордним для Польщі. За його словами, такого контракту у Польщі за останні 30 років не було.

    Раніше повідомлялося, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

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    Теги: росія окупанти Польща зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Наймасштабніша за 30 років: Польща і Україна підпишуть угоду про постачання зброї