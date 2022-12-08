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8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Що святкують 8 грудня
фото ілюстративне

Сьогодні не можна сумувати та накопичувати негативні думки

У четвер, 8 грудня, відзначають Всесвітній день клімату та День «Візьми до відома».

Також у цей день у Киргизстані – День працівників радіо і телебачення, Болгарія та Північна Македонія – День студента, Панама – День матері, Фінляндія – День фінської музики, Мексика – Свято богині народу мая Ишчель.

Всесвітній день клімату

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Клімат часто порівнюють з погодою, але, насправді, між цими поняттями є різниця. Погода змінюється щодня : часом іде дощ, світить сонце, падає сніг. А клімат – це характер погодних умов протягом тривалого періоду для значної території.

За всю історію існування нашої планети клімат на її поверхні змінювався безліч разів. Вченим відомо про 7 льодовикових періодів, після яких наступало глобальне потепління, що залишило свій відбиток у житті нашої планети. Дотепер археологи знаходять кістки мамонтів, динозаврів навіть на теренах України. Між першими змінами клімату проходили мільйони років, а зараз, з розвитком новітніх технологій, все частіше відбуваються не просто зміни клімату, а кліматичні кризи.

Кліматична криза – це надмірно стрімка зміна клімату через підвищення глобальної середньої температури. Щоб протидіяти кліматичній кризі, варто досягти вуглецевої нейтральності вже 2050 року та адаптуватися до змін клімату.

Причин зміни клімату є багато, проте однією з найголовніших є парниковий ефект, – це процес, за якого парникові гази затримують сонячну енергію на поверхні Землі та в атмосфері і перешкоджають її поверненню назад у космос. Парниковий ефект – абсолютно нормальне явище, але після промислової  революції з середини 19 ст. через спалювання викопного палива, концентрація парникових газів в атмосфері почала різко зростати. Ще однією із причин зміни клімату є водяна пара. Вона перебуває в атмосфері лише декілька днів і дуже швидко реагує на температурні зміни. Чим тепліше стає, тим більше води випаровується і потрапляє в атмосферу. Таким чином вода посилює процес глобального потепління.

Глобальне потепління має великий вплив на нашу планету. Середня температура в арктичних регіонах Землі вже зросла на 2 градуси.

Яке церковне свято

8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії.

Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів Папа Римський Сікст IV. А в 1954 році Папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.

Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.

У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково) і Екваторіальна Гвінея.

Народні прикмети:

  • Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.
  • Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.
  • Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.
  • Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.
  • Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна сваритись та бажати комусь зла.
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами.
  • Не можна тримати вдома поламані та старі речі.
  • Не можна давати та брати у борг.
  • Не можна встрявати у конфліктні ситуації.
  • Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.

Іменини

8 грудня, іменини відзначають: Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав.

Теги: Україна традиції свято криза клімат

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