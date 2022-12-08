8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна сумувати та накопичувати негативні думки

У четвер, 8 грудня, відзначають Всесвітній день клімату та День «Візьми до відома».

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Також у цей день у Киргизстані – День працівників радіо і телебачення, Болгарія та Північна Македонія – День студента, Панама – День матері, Фінляндія – День фінської музики, Мексика – Свято богині народу мая Ишчель.

Всесвітній день клімату

Клімат часто порівнюють з погодою, але, насправді, між цими поняттями є різниця. Погода змінюється щодня : часом іде дощ, світить сонце, падає сніг. А клімат – це характер погодних умов протягом тривалого періоду для значної території.

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За всю історію існування нашої планети клімат на її поверхні змінювався безліч разів. Вченим відомо про 7 льодовикових періодів, після яких наступало глобальне потепління, що залишило свій відбиток у житті нашої планети. Дотепер археологи знаходять кістки мамонтів, динозаврів навіть на теренах України. Між першими змінами клімату проходили мільйони років, а зараз, з розвитком новітніх технологій, все частіше відбуваються не просто зміни клімату, а кліматичні кризи.

Кліматична криза – це надмірно стрімка зміна клімату через підвищення глобальної середньої температури. Щоб протидіяти кліматичній кризі, варто досягти вуглецевої нейтральності вже 2050 року та адаптуватися до змін клімату.

Причин зміни клімату є багато, проте однією з найголовніших є парниковий ефект, – це процес, за якого парникові гази затримують сонячну енергію на поверхні Землі та в атмосфері і перешкоджають її поверненню назад у космос. Парниковий ефект – абсолютно нормальне явище, але після промислової революції з середини 19 ст. через спалювання викопного палива, концентрація парникових газів в атмосфері почала різко зростати. Ще однією із причин зміни клімату є водяна пара. Вона перебуває в атмосфері лише декілька днів і дуже швидко реагує на температурні зміни. Чим тепліше стає, тим більше води випаровується і потрапляє в атмосферу. Таким чином вода посилює процес глобального потепління.

Глобальне потепління має великий вплив на нашу планету. Середня температура в арктичних регіонах Землі вже зросла на 2 градуси.

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Яке церковне свято

Християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії.

Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів Папа Римський Сікст IV. А в 1954 році Папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.

Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.

У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково) і Екваторіальна Гвінея.

Народні прикмети:

Якщо сьогодні сніжить, то наступне літо буде вологим.

Якщо вранці чутно спів пташок, то незабаром буде потепління.

Якщо сьогодні суха та малохмарна погода, то зима буде суворою.

Якщо на березі вже зовсім нема листя, то до відлиги.

Якщо ворони літають низько, то варто готуватись до опадів.

Що не рекомендується робити:

Не можна сваритись та бажати комусь зла.

Не можна займатись важкою фізичною роботою та хатніми справами.

Не можна тримати вдома поламані та старі речі.

Не можна давати та брати у борг.

Не можна встрявати у конфліктні ситуації.

Не можна сумувати та накопичувати негативні думки.

Іменини

8 грудня, іменини відзначають: Марія, Клавдія, Василь, Петро, Віктор, Павло, Іван, Микола, Кузьма, Климент, Григорій, Олександр та Ярослав.