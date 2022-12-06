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Російські сайти оригінально привітали ЗСУ зі святом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські сайти оригінально привітали ЗСУ зі святом (фото)
фото з відкритих джерел

На низці російських сайтів було розміщено привітання від Володимира Зеленського та Валерія Залужного

Кіберфахівці ЗСУ в оригінальний спосіб привітали колег зі святом Збройних сил України. На низці російських сайтів було розміщено привітання від Володимира Зеленського та Валерія Залужного.

На сайті «Росводоканал. Краснодар» з’явилося зображення президента України Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі палаючого Кремля. На сайті державного підприємства так званої «ДНР» «Донецька залізниця» лідери українського спротиву з’явилися на тлі напису «Вітаємо Збройні Сили України зі святом. До зустрічі!».

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До відома, Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний 6 грудня привітав українську армію із Днем Збройних сил України. Він розповів, що найперші думки, які навідують його цього дня – передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї.  

Теги: Володимир Зеленський армія ЗСУ свято залізниця

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