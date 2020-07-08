8 липня: яке сьогодні свято, іменини та чого не слід робити



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Сьогодні українці відзначають День сім’ї

За календарем віряни сьогодні святкують День Петра і Февронії, яка вважаються покровителями родини

У цей день світ відзначає День спілкування зі всесвітом, Всесвітній день боротьби з алергією і Всесвітній день викриттів.

В Україні - День сім'ї, в США - Фестиваль «Смак Чикаго», День шоколаду з мигдалем, в Уругваї - День батька, у Таджикистані - День інвалідів і літніх людей.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 8 липня вшановує пам'ять святих Петра і Февронії, які вважаються покровителями сім'ї та шлюбу. Заведено молитися саме їм про сімейний добробут.

Раніше це свято було аналогічним до сучасного Дня закоханих. Усе через те, що їхній шлюб вважали зразком християнського подружжя та нарекли хранителями подружнього життя. Звичай відзначати день Петра і Февронії дотепер існує у деяких селах.

Традиції свята

Цього дня багато закоханих пар беруть шлюб чи влаштовують заручини, адже вважається, що створені у цей день сім’ї житимуть у злагоді. Також 8 липня парафіяни відвідують служби, сімейні пари просять про добробут. Ті, хто вступають у шлюб, просять благословення.

Незаміжні ж дівчата ворожать на суджених та роблять привороти, адже вважається, що цього дня на землі панують магічні сили.

День родини

Український День родини відносно молоде свято і відзначаєтся з 2012 року. Відповідний Указ президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року.

Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

8 липня вибране для відзначення цього свята не випадково. Адже сьогодні – День Петра і Февронії, яких вважають покровителями сім’ї та шлюбу. І саме їхній союз є зразком християнського шлюбу.

Будь-яких вказівок як саме відзначти День родини немає. Втім закохані зазвичай 8-го липня намагаються якомога більше часу проводити разом, влаштовуючи романтичні вечері та прогулянки під зоряним небом.

По-особливому намагаються проводити цей День і родини з дітками. Зокрема, влаштовуючи на свіжому повітрі різноманітні квести та атракції. Часто адміністрації парків і влада допомагають їм у цьому, організовуючи загальноміські святкування.

Що не можна робити

Не можна зловтішатись, сваритись та конфліктувати;

не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна ходити босоніж по росі, а також виходити на вулицю без причини;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна прибирати вдома.

Народні прикмети

Якщо холодний вітер з півночі дме, то незабаром прийдуть прояснення;

Сильний вітер, то варто готуватись до злив;

У небі видно ластівок, то літо буде сонячним;

Якщо чути глухий грім, то найближчі дні буде дощити.

8 липня іменини відзначають:

Давид, Денис, Петро, Федір, Ізабелла, Костянтин, Симон, Дементій, Єфросинія, Прокоп, Феодора.