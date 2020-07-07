  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    7 липня Україні відзначається День працівника природно-заповідної справи - 7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    7 липня Україні відзначається День працівника природно-заповідної справи

    Згідно з народними прикметами, хто скупається сьогодні у водоймі – позбудеться хвороб

    7 липня відзначаються такі свята:

    • День працівника природно-заповідної справи
    • Івана Купала
    • Різдво Іоанна Предтечі

    Народні прикмети на 7 липня:

    • Зоряне небо – до хорошого урожаю грибів.
    • Гроза – до поганого врожаю горіхів.
    • Сильна роса – до врожаю огірків.
    • Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.
    • Цикади скрекочуть – до жаркого дня.
    • Зарості верби на вітрі шумлять – до зливи.
    • Аромат польових квітів посилився – до дощу.
    • Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться хвороб.
    • Листя папороті донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.

    Що не рекомендується робити 7 липня:

    • Що-небудь віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.
    • В ніч з 6 на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей і навіть опанувати їх свідомістю.

    У кого іменини 7 липня?

    Іменини сьогодні святкують Антон (Антоній), Іван, Яків (Яків), Венедикт, Кирило, Мефодій.

    Читайте також:

    свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ