7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 липня Україні відзначається День працівника природно-заповідної справи
Згідно з народними прикметами, хто скупається сьогодні у водоймі – позбудеться хвороб
7 липня відзначаються такі свята:
- День працівника природно-заповідної справи
- Івана Купала
- Різдво Іоанна Предтечі
Народні прикмети на 7 липня:
- Зоряне небо – до хорошого урожаю грибів.
- Гроза – до поганого врожаю горіхів.
- Сильна роса – до врожаю огірків.
- Якщо в цей день дощ заплаче, то через п’ять днів сонце засміється.
- Цикади скрекочуть – до жаркого дня.
- Зарості верби на вітрі шумлять – до зливи.
- Аромат польових квітів посилився – до дощу.
- Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться хвороб.
- Листя папороті донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.
Що не рекомендується робити 7 липня:
- Що-небудь віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.
- В ніч з 6 на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям і людям похилого віку. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей і навіть опанувати їх свідомістю.
У кого іменини 7 липня?
Іменини сьогодні святкують Антон (Антоній), Іван, Яків (Яків), Венедикт, Кирило, Мефодій.
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