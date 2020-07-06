  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)

    • Розсилка
    У небі над Київщиною поступово замерехтіла пара десятків різнокольорових куль - Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    У небі над Київщиною поступово замерехтіла пара десятків різнокольорових куль
    balloonfest.com.ua

    На Київщині попри карантин відбувся фестиваль повітряних куль «Мамо, я вдома»

    У минулі вихідні, 4 та 5 липня, в небо під Києвом знову злетіли до 20 аеростатів. Це у Макарівському районі Київської області відбувся щорічний сімейний фестиваль повітряних куль «Мама, я вдома», повідомляє видання Буквы.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)
    bykvu.com

    Зареєстровані користувачі мали можливість побачити ранкові та вечірні старти десятків яскравих аеростатів. Через негоду ввечері неділі запуск повітряних куль скасували, а фестиваль був продовжений на наступні вихідні 4-5 липня. У фестивалі взяли участь повітроплавні екіпажі з Києва, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Попільні.

    Багатьом людям український фестиваль нагадує про Каппадокію – живописний регіон у Туреччині, особливо відомий світові тим, що щоранку, незалежно від пори року, звідти в небо піднімається від 50 до 150 куль.

    Джерело: Буквы

    Київщина фестиваль повітря повітряні кулі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ