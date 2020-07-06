Каппадокія під Києвом: вихідними у повітря здійнялися 20 повітряних куль (фоторепортаж)



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У небі над Київщиною поступово замерехтіла пара десятків різнокольорових куль balloonfest.com.ua

На Київщині попри карантин відбувся фестиваль повітряних куль «Мамо, я вдома»

У минулі вихідні, 4 та 5 липня, в небо під Києвом знову злетіли до 20 аеростатів. Це у Макарівському районі Київської області відбувся щорічний сімейний фестиваль повітряних куль «Мама, я вдома», повідомляє видання Буквы.



Зареєстровані користувачі мали можливість побачити ранкові та вечірні старти десятків яскравих аеростатів. Через негоду ввечері неділі запуск повітряних куль скасували, а фестиваль був продовжений на наступні вихідні 4-5 липня. У фестивалі взяли участь повітроплавні екіпажі з Києва, Дніпра, Кропивницького, Кременчука, Попільні.

Багатьом людям український фестиваль нагадує про Каппадокію – живописний регіон у Туреччині, особливо відомий світові тим, що щоранку, незалежно від пори року, звідти в небо піднімається від 50 до 150 куль.

Джерело: Буквы