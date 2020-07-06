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    У світі

    Закриють навіть синагоги? Ізраїль повертається до жорсткого карантину

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    <p>В синагогах поки зможуть одночасно перебувати не більше 19 осіб</p> - Закриють навіть синагоги? Ізраїль повертається до жорсткого карантину

    В синагогах поки зможуть одночасно перебувати не більше 19 осіб

    Сьогодні в Ізраїлі вже підтвердили 691 новий випадок зараження коронавірусом

    Влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття барів, клубів і спортзалів в країні через зростання числа хворих на коронавірус.

    Про це пише The Jerusalem Post.

    Міністерство охорони здоров'я також рекомендувало закрити синагоги, але в підсумку цього поки вирішили не робити – вони продовжать роботу, проте одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб.

    Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежено 20 людьми, на літніх верандах зможуть перебувати не більше 30 осіб.

    Зазначимо, що з півночі до 19:00 понеділка, 6 липня, в Ізраїлі підтвердили 691 новий випадок зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих досягла 30 749, померло 334 людини (три за останню добу), одужали – 17 916.

    Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу». Експерти прогнозують, що у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися.

    Раніше у липні повідомлялося, що Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19.

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

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    здоров'я церква Ізраїль релігія карантин Беньямін Нетаньягу коронавірус
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