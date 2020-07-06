Закриють навіть синагоги? Ізраїль повертається до жорсткого карантину



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В синагогах поки зможуть одночасно перебувати не більше 19 осіб

Сьогодні в Ізраїлі вже підтвердили 691 новий випадок зараження коронавірусом

Влада Ізраїлю прийняла рішення про закриття барів, клубів і спортзалів в країні через зростання числа хворих на коронавірус.

Про це пише The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров'я також рекомендувало закрити синагоги, але в підсумку цього поки вирішили не робити – вони продовжать роботу, проте одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб.

Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежено 20 людьми, на літніх верандах зможуть перебувати не більше 30 осіб.

Зазначимо, що з півночі до 19:00 понеділка, 6 липня, в Ізраїлі підтвердили 691 новий випадок зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих досягла 30 749, померло 334 людини (три за останню добу), одужали – 17 916.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу». Експерти прогнозують, що у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися.

Раніше у липні повідомлялося, що Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.