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8 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
8 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
8 травня в Україні відзначається День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни
фото: Верховна Рада України

Не рекомендується в цей день скупитися й економити без особливої потреби

Сьогодні, 8 травня у світі відзначаються День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні, та Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а православні віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.

День пам'яті і примирення

Сьогодні – День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Пам'ятний день 8 травня, у річницю капітуляції нацистської Німеччини, в Україні встановлений указом Президента від 24 березня 2015 року.

Метою святкування є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

Символом цього дня став червоний мак.

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця відзначається в день народження швейцарського гуманіста, засновника Червоного хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру Анрі Дюнана. Це міжнародний гуманітарний рух, заснований в 1863 році і об'єднує понад 17 мільйонів працівників і добровольців по всьому світу.

У 1859 році швейцарський бізнесмен і письменник Анрі Дюнан став свідком найбільшого бою австро-італо-французької війни, що забрала тисячі жертв.

Анрі був так вражений побаченим, що відкрив госпіталь в місцевій церкві, де надавав першу допомогу пораненим, а після приїзду додому продовжив розвивати ідею створення міжнародної добровольчої організації.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 травня вшановує пам'ять Святого Марка. Це свято називають по-різному: Марк-ключник, Марков день, Бабин свято, Пташине голодування. Святого Марка вважали володарем весняних дощів. За повір'ям, якщо у травні дощ буде йти хоча б три дні – слід чекати хорошого врожаю.

Господині 8 травня настоєм з кропиви мили підлоги і лавки. З давніх-давен ця рослина застосовувалася як засіб проти зла, нещастя і ворогів. Вірили, що його гострі колючки здатні впоратися практично з будь-якоюнегативною енергетикою.

Щоб у домі не було нежданих гостей, над вхідними дверима вішали букет з кропиви. Такий букетик ще визволив будь-якої людини, який переступає поріг будинку, від поганих думок і налаштовував на позитив.

Народні прикмети й традиції

  • Кує зозуля – морозів не буде.
  • Ясний і сонячний день – до спекотного літа.
  • Веселка високо в небі – чекай ясної погоди.

Що не можна робити

  • Заборонено лаяти дітей і залишати їх одних в скривдженому стані.
  • Не рекомендується в цей день скупитися і економити без особливої потреби.
  • Не можна переїдати в цю суботу, особливо це стосується жирної їжі.

Іменини

8 травня День ангела у Марка, Сильвестра, Сергія та Василя.

Теги: православна церква свято традиції церква

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