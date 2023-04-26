Черкаський митрополит УПЦ МП погрожує державі з домашнього арешту (відео)

За словами Феодосія (Снігірьова), Московська церква має перечекати війну, яка є сіюмінутними обстоятєльствами

Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій записав звернення з домашнього арешту. Одіозний митрополит російською мовою закликав вірян виходити на акції протесту за Московську церкву в Україні. Також Феодосій взявся погрожувати українській владі, яка очищує Києво-Печерську лавру від «руського міру».

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«Зараз страшні речі відбуваються навколо Києво-Печерської лаври, руйнуються храми, собори віддаються людям, які не мають до них жодного відношення. Після цього молитися там одразу стає нікому», – жаліється митрополит. Так Феодосій розкритикував те, що українські парафії почали переходити в ПЦУ та звільнятися від впливу російського духовенства.

Феодосій у зверненні намагався переконати вірян, що Московська церква зазнає «страшних утисків», а в таких умовах віряни та духовенство нібито мають протестувати, навіть «мусять» це робити. Митрополит російською мовою переконує, що «вороги УПЦ МП», як він називає представників ПЦУ та української влади, нібито намагаються розколоти церкву. Після цього він зазначив, що можливість ініціювати «мирні протести» зазначена в соціальній концепції Української православної церкви Московського патріархату та заявив, що УПЦ МП завжди виступала за мирні рішення.

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«Наша церква (митрополит Феодосій є представником УПЦ МП – «Главком») завжди виступала та виступатиме за мир, а коли церкву змушували виступати за війну, то вона, як правило, відступала», – запевнив Феодосій. Снігірьов договорився до того, що вже почав натякати вірянам, що війна це «сіюмінутніє обстоятєльства жізні». Але після цього митрополит схаменувся і взявся виправдовуватися, що це нібито питання не про підтримку війни, а про єдність церкви, а сам він завжди молиться за благополуччя українського народу.

«Не йдеться про виправдання або підтримку війни, тут мова не про політику. Це про єдинство церкви, яка пережила безліч війн та зміну правителів. Війни починаються та закінчуються, правителі змінюються, навіть зникають країни та імперії, проте церква стоїть», – наголосив Феодосій.

Зазначимо, що СБУ з'ясувала, що в 2020 році клірик Снігірьов віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Крім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.

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Нагадаємо, що першу підозру митрополит отримав ще в лютому. СБУ зібрала докази вини Феодосія у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Нещодавно керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав другу підозру.

Наразі ієрарх перебуває під цілодобовим домашнім арештом у своєму будинку на Київщині. Також він носить елетронний браслет.