Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет

Митрополит УПЦ (МП) переконує, що ніколи не був проти держави

У колишнього Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебедь) не може зарядити електронний засіб контролю, бо в нього в будинку у Воронькові на Київщині немає електропостачання. Про це він заявив під час судового засідання у Київському апеляційному суді, де розглядається його скарга на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет, передає «Укрінформ».

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«Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити», – сказав він.

Митрополит УПЦ (МП) переконує, що ніколи не був проти держави. «Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт - ред.) впливає на проведення богослужіння», – заявив він.

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Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).