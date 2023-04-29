Кураєв як «маленький Філарет»

Гундяєв «позбавив сану» Кураєва – свого пропагандиста і союзника протягом багатьох років

Гундяєв остаточно «позбавив сану» протодиякона Кураєва. Російська імперія зла пожувала та виплюнула одного зі своїх пропагандистів (не забули ще його покотушкі Кримом разом з «путінськими байкерами» та концерт російських рокерів на Хрещатику з нагоди 1020-ліття Хрещення Руси?) Як завжди ця недоімперія робить. Нищить тих, хто її будує, коли вони стають не потрібними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гундяєв «позбавив сану» Кураєва – свого пропагандиста і союзника протягом багатьох років, для якого не знайшлося місця в новій конфігурації системи влади. Башня Кремля, з якою дружить Кураєв (а що він має впливових друзів у російській владі, я не маю сумніву), виявилася меньш зубастою.

Хоча це – тимчасово. Кураєв переживе падіння путінської диктатури. І стане ще членом похоронної команди гундяєвського спадку. А нинішнє рішення про «позбавлення сану» для нього буде як доказ «боротьби з системою» та індульгенція за діяльну участь у побудові цієї системи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чомусь думаю, що в підсумку отця Андрія урочисто «відновлять в сані» – так само показово, як «позбавили». Так нова, післягундяєвська, команда буде «очищати РПЦ від путінського режиму».

Але насправді допис не про це.

А про МПвУ (УПЦ).

Бо всю впертість м. Онуфрія та інших у триманні за юрисдикцію Москви можна пояснити саме через справу Кураєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Онуфрій та інші архієреї реально бояться, що Гундяєв і їх «позбавить сану». І тоді авторитет їхній у середовищі прихильників миттєво розвіється. Шикарна карета «канонічності» в мить перетвориться на гарбуз «безблагодатності».

Вони не бояться суспільно обурення. Вони не бояться обшуків СБУ і навіть «закону про заборону». Вони бояться Гундяєва і його «магії позбавлення сану». Яку свого часу успішно було застосовано проти митрополита Філарета.

Також питання до всіх публічних прихильників та захисників «УПЦ – неМП»: а тепер для вас отець Андрій є протодиякон чи мирянин? Візьмете його співслужити? Чи визнаЄте його «позбавленим сану»?

Якщо визнаЄте – то це ще один доказ вашої реальної залежності від МП.

А якщо не визнаЄте – то поясніть, чому коли митрополит Філарет у 1992 р. не визнав такі самі беззаконні рішення щодо себе з боку РПЦ, то «ета друґоє»?