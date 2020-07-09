  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити

    • Розсилка
    <span>Сьогодні не можна топтати або викидати суницю</span> - 9 липня: яке сьогодні свято і що не можна робити
    Сьогодні не можна топтати або викидати суницю

    9 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського

    У цей день світ відзначає День віри в єдинорогів. В Азербайджані – День працівників органів дипломатичної служби, в Аргентині – День незалежності, у Казахстані – День працівників водного господарства, в Марокко – День Хасана II, у Панамі – День жертв, у Південному Судані – День незалежності, у США – День цукрового печива, у Мексиці – День дерев, в Австралії – День Конституції.

    9 липня віряни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського. 

    Яке сьогодні релігійне свято

    За календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Давида Солунського. Він спочатку жив у монастирі святих мучеників Меркурія та Федора. Пізніше Давид покинув монастир і відправився до Салонік, де спорудив курінь під мигдальним деревом. У такому курені він прожив близько 70 років, протягом яких неупинно молився й дотримувався посту.

    У народі день назвали Суничником - до цього часу встигала суниця і люди вирушали на її збір. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягодниця».

    Вважається, що корисні не тільки ягоди, а й листя суниці. Якщо вам потрібно 9 липня зайняти гроші, покладіть в кишеню суницю і вирушайте просити кошти - відповідь буде позитивною.

    Що сьогодні не можна робити

    • Не можна топтати або викидати суницю. Можна накликати біду.
    • Не можна сьогодні відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
    • Не слід нині недбало поводитися з вогнем;
    • Не бажано у цей день ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.

    Народні прикмети

    • Спекотна погода – буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів.
    • Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.
    • Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекай поганого покосу в поточного року.
    • Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

    Іменини

    У четвер, 9 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон, а також Павло.

    свята гроші Марокко традиції засуха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ