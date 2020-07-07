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    У Швеції вирішили виділити 9 мільйонів євро дотацій на порятунок хокейних клубів в умовах пандемії

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    Стокгольмський АЇК і решта клубів&nbsp;SHL отримають суттєву матеріальну допомогу - У Швеції вирішили виділити 9 мільйонів євро дотацій на порятунок хокейних клубів в умовах пандемії
    Стокгольмський АЇК і решта клубів SHL отримають суттєву матеріальну допомогу
    Фото - EverSport.tv

    Кошти будуть розподілені згідно з зайнятими у турнірній таблиці місцями

    Шведський спортивний союз виділить 95 мільйонів крон (близько 9 млн євро) на підтримку хокею в умовах пандемії коронавірусу.

    Повідомляється, що 60 млн (5,7 млн євро) з цієї суми буде витрачено на фінансову допомогу клубам SHL.

    Головна шведська ліга не дограла сезон через пандемію, і клуби позбулися доходів від плей-оф і кваліфікаційних матчах за виживання.

    Повідомляється, що гроші будуть розподілені, виходячи із зайнятих місць у турнірній таблиці.

    Найбільші суми отримають команди, які посіли з першого по шосте місце в регулярному чемпіонаті – по 5,3 млн крон (близько 500 тисяч євро).

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    Швеція гроші хокей карантин коронавірус
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