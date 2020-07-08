Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат



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Документом пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт «Про внесення змін до закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».

Відповідне рішення схвалено на засіданні уряду в середу, 8 липня, без обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документом пропонується визначити вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам нараховується компенсація, включивши до такого переліку пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітну плату (грошове забезпечення), суму індексації грошових доходів громадян.

Також проєктом акта уточнюються джерела виплати такої компенсації.

До слова, Антикорупційне агентство починає перевіряти, як живуть чиновники за свої зарплати. Моніторинг проводитимуть на підставі журналістських розслідувань, повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та відкритих джерел.

Також нагадаємо, що Кабмін оприлюднив фінансові плани основних держпідприємств. І що цікаво, згідно із звітом, на тлі падіння прибутку держпідприємств зарплати їхніх директорів зростають.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік, що запланував уряд.

Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде – він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

Нагадаємо, мінімальна зарплата українців з вересня зросте до 5 тисяч гривень.