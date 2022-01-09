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    9 січня: прикмети і заборони Степанового дня

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    9 січня віряни вшановують пам&rsquo;ять Святого Великомученика Стефана &ndash; архідиякона, який прийняв смерть в ім&rsquo;я віри в Ісуса Христа - 9 січня: прикмети і заборони Степанового дня
    9 січня віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа
    фото з відкритих джерел

    На Степана дівчата ворожать на швидке заміжжя

    Сьогодні, у неділю, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.

    Він був першим християнським мучеником, був притягнутий до суду Синедріону і його навіть побили за проповідь християнських навчань в Єрусалимі. Його називають архідияконом, тому, що він був старшим із семи дияконів, поставленими апостолами.

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    Народні прикмети та традиції

    У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно його перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.

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    Якщо дівчина залишилася з однією насіниною, це означає, що заміж вийде нескоро.

    Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.

    Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб у сезон випасу він зберігав худобу.

    Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

    Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

    Що не можна робити у цей день

    • Не можна у цей день відмовляти нужденним.
    • Не можна сьогодні брати у борг.
    • Не можна нині працювати.
    • Не можна сьогодні зловживати алкоголем.

    У кого сьогодні день ангела

    9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.

    Теги: борг смерть релігія традиції
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    9 січня: прикмети і заборони Степанового дня