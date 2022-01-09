9 січня: прикмети і заборони Степанового дня
На Степана дівчата ворожать на швидке заміжжя
Сьогодні, у неділю, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.
Він був першим християнським мучеником, був притягнутий до суду Синедріону і його навіть побили за проповідь християнських навчань в Єрусалимі. Його називають архідияконом, тому, що він був старшим із семи дияконів, поставленими апостолами.
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День статичної електрики
Народні прикмети та традиції
У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно його перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.
Якщо дівчина залишилася з однією насіниною, це означає, що заміж вийде нескоро.
Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.
Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб у сезон випасу він зберігав худобу.
Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
Що не можна робити у цей день
- Не можна у цей день відмовляти нужденним.
- Не можна сьогодні брати у борг.
- Не можна нині працювати.
- Не можна сьогодні зловживати алкоголем.
У кого сьогодні день ангела
9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.