9 січня: прикмети і заборони Степанового дня

9 січня віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа

На Степана дівчата ворожать на швидке заміжжя

Сьогодні, у неділю, 9 січня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять первомученика і архідиякона Стефана (Степана), який проповідував, підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і чудесами.

Він був першим християнським мучеником, був притягнутий до суду Синедріону і його навіть побили за проповідь християнських навчань в Єрусалимі. Його називають архідияконом, тому, що він був старшим із семи дияконів, поставленими апостолами.

День статичної електрики

Народні прикмети та традиції

У день Степана, 9 січня, дівчата ворожать на швидке заміжжя. Розсипають на столі насіння і попарно його перераховують. Якщо випадає парна кількість, значить, в цьому році, можливо, вдасться знайти собі пару.

Якщо дівчина залишилася з однією насіниною, це означає, що заміж вийде нескоро.

Саме 9 січня вшановували пастухів. З ними укладали договір про найм, відправлялися до них у гості з частуваннями.

Якщо знали, що пастух володіє чаклунським даром, то намагалися з ним затоваришувати, щоб у сезон випасу він зберігав худобу.

Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.

Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.

Що не можна робити у цей день

Не можна у цей день відмовляти нужденним.

Не можна сьогодні брати у борг.

Не можна нині працювати.

Не можна сьогодні зловживати алкоголем.

У кого сьогодні день ангела

9 січня іменини відзначають Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.