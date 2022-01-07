7 січня – Різдво Христове: що треба зробити, щоб привернути у дім злагоду

Цього дня не можна сваритись, кричати та лаятися

У п’ятницю, 7 січня віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем.

На свято прийнято ходити в гості або запрошувати гостей у свій будинок. Хороша прикмета, якщо першими в цей день в будинок зайдуть двоє чоловіків. Тоді протягом року в житлі не буде сварок і чвар. А ось якщо першою поріг переступить жінка, то домочадців чекають хвороби і нещастя.

Історія свята Різдва Христового

У цей день віряни відзначають народження Ісуса. Згідно з віровченням, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Вифлеєма для участі в переписі населення. Оскільки зупинитися їм було ніде, вони ночували в печері, де був загін для худоби. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.

Народження Ісуса Христа Коли народився Ісус, від Вифлеємської зірки почало йти яскраве світло, яке і сповістило світу про народження Спасителя. Світло зірки вказало дорогу й східним мудрецям – волхвам, які щедро обдарували немовля – звідси і бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.

Різдво Христове: традиції

За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!».

На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м'ясні страви.

Головною різдвяною стравою вважається кутя – пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.

Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня. Цей період називається Святки.

Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» – «Славімо Його!».

Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки – це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.

Що потрібно зробити на Різдво?

Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.

На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.

У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.

В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.

У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.

Що не можна робити на Різдво 7 січня:

Не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати.

Заборонено ходити на полювання чи риболовлю.

Займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім.

Не можна сваритися і лихословити – так ви можете нашкодити і собі, й своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок.

Ворожити – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора по 19 січня, Хрещення, окрім самого Різдва.

Вдягати старий одяг – так можна привернути бідність і нещастя.

Відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон.

Не купуйте на другий день Різдва мотузки, щоб ніколи в вашому роду не було повішених.

Не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.

Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку.

Не можна братись за важку фізичну роботу.

Не можна прибирати вдома та вишивати.

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу.

Не можна піддаватись поганим звичкам.

Не можна тримати на когось зло

Прикмети з Різдвом Христовим:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

Прикмети про погоду на Різдво:

Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.

Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.

Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.

Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.

Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.

Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.

Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.

Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним.

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним.

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим.

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно.

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Хто святкує день ангела

У п’ятницю, 7 січня, іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.

Читайте також: