7 січня – Різдво Христове: що треба зробити, щоб привернути у дім злагоду
Цього дня не можна сваритись, кричати та лаятися
У п’ятницю, 7 січня віряни святкують Різдво Христове за юліанським календарем.
На свято прийнято ходити в гості або запрошувати гостей у свій будинок. Хороша прикмета, якщо першими в цей день в будинок зайдуть двоє чоловіків. Тоді протягом року в житлі не буде сварок і чвар. А ось якщо першою поріг переступить жінка, то домочадців чекають хвороби і нещастя.
Історія свята Різдва Христового
У цей день віряни відзначають народження Ісуса. Згідно з віровченням, Діва Марія та її чоловік Йосип прийшли до Вифлеєма для участі в переписі населення. Оскільки зупинитися їм було ніде, вони ночували в печері, де був загін для худоби. Тут і народився Ісус, а ясла стали для нього колискою.
Народження Ісуса Христа Коли народився Ісус, від Вифлеємської зірки почало йти яскраве світло, яке і сповістило світу про народження Спасителя. Світло зірки вказало дорогу й східним мудрецям – волхвам, які щедро обдарували немовля – звідси і бере свій початок традиція дарувати подарунки на Різдво.
Різдво Христове: традиції
За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: «Христос Рождається! Славімо його!».
На цій трапезі розговляються, адже 7 січня – дата закінчення посту, тому господині на цей день готували вже й м'ясні страви.
Головною різдвяною стравою вважається кутя – пшенична або рисова каша, змішана з родзинками, маком, медом, горіхами. Також на столі обов'язково має бути узвар – компот із сухофруктів.
Святкують Різдво 12 днів, до Водохреща – 19 січня. Цей період називається Святки.
Вітати один одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» – «Славімо Його!».
Також на Різдво Христове прийнято колядувати, а колядників обдаровувати грішми й солодощами. На це свято в кожному домі також випікали пироги, пряники, колядки – це вироби з житнього прісного тіста з начинкою, якими пригощали колядників.
Що потрібно зробити на Різдво?
Відвідайте в цей день церкву і помоліться, попросіть здоров’я, прихильності і допомоги у справах. Якщо немає можливості сходити до церкви, помоліться вдома і запаліть свічку.
На Різдво прийнято пекти пиріг з монеткою, той кому дістанеться монетка, буде дуже щасливий в Новому році, особливо в грошах.
У Різдво треба накрити стіл і запросити гостей або самим відправитися в гості до близькі і друзів.
В гості на Різдво не прийнято ходити з порожніми руками, потрібно нести їстівні подарунки, наприклад, цукерки, калачі, варення.
У Різдво обов’язково запаліть свічки – вони привернуть у ваш будинок тепло, затишок і багатство.
Що не можна робити на Різдво 7 січня:
- Не можна прати, прибирати, шити, виносити сміття з хати.
- Заборонено ходити на полювання чи риболовлю.
- Займатися прибиранням і побутовими справами – вважається, що так людина може закликати нещастя в дім.
- Не можна сваритися і лихословити – так ви можете нашкодити і собі, й своїм предкам, відібравши у них надію на порятунок.
- Ворожити – це краще зробити в будь-який інший день зі Святвечора по 19 січня, Хрещення, окрім самого Різдва.
- Вдягати старий одяг – так можна привернути бідність і нещастя.
- Відмовляти у допомозі нужденним – це вважається однією з головних заборон.
- Не купуйте на другий день Різдва мотузки, щоб ніколи в вашому роду не було повішених.
- Не варіть кисіль на Різдво, щоб не накликати в дім небіжчика.
- Не можна сваритись, кричати та вживати нецензурну лайку.
- Не можна братись за важку фізичну роботу.
- Не можна прибирати вдома та вишивати.
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу.
- Не можна піддаватись поганим звичкам.
- Не можна тримати на когось зло
Прикмети з Різдвом Христовим:
- Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
- Зіграти в цей день весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
- Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
- Всі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
- Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
- Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
- Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
Прикмети про погоду на Різдво:
- Відлига в цей день обіцяє теплу і ранню весну.
- Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Хрещення.
- Якщо кішка дере кігтями стінки, то скоро зіпсується погода. Котик, що згорнувся в клубок, віщує наступ морозів.
- Добре якщо йде сніг або ж лежить на землі. Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
- Безхмарне небо і яскравий місяць на ньому – до сильних морозів.
- Зоряне небо та іній на деревах – до хорошого урожаю.
- Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
- Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
- Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним.
- Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним.
- Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим.
- Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно.
- Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).
Хто святкує день ангела
У п’ятницю, 7 січня, іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.
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