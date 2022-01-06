Сьогодні – Святвечір: що не можна робити напередодні Різдва

Зірка є символом, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя

Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом

6 січня Україна і світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір (Святий Вечір), Багату кутю, Коляду. Цього дня завершується Пилипів, або Різдвяний піст.

Святвечір – заключний день Різдвяного посту. Традиційно в цей день в їжу можна було вживати лише кутю, через це Святий Вечір, тобто вечір напередодні Різдва, ще називали Багатою Кутею.

У Різдвяний святвечір до «вечірньої зорі» нічого не їдять і не сідають за стіл. Перша зірка є символом, який сповістив колись волхвам про народження Спасителя.

Традиції Святвечора

Коли на небі з'являється перша зірка, багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв.

У цей вечір за традицією за столом збираються всі члени родини. У цей день дуже строгий пост, віряни не їдять, поки на небі не з'явиться перша зірка.

Кажуть, що в різдвяну ніч треба обов'язково вдягти щось новеньке, а якщо такого немає, то хоча б один предмет білого кольору. Крім того, відомо, що відразу після Різдва наступають Святки, коли можна вбиратися у всякі карнавальні костюми.

Коли стемніє, прийнято сідати за стіл, на який за традицією ставлять 12 пісних страв за кількістю апостолів: кутя, борщ із грибами, вареники з капустою або картоплею, уха, голубці, маринований оселедець, мариновані гриби, заливна риба, тушкована капуста, квасоля, компот або узвар і пісні солодощі: пиріжки, пончики, коржики.

Кутя – обов'язкова страва на різдвяному столі. Згідно з традиційним рецептом в кутю кладуть мак, пшоно, волоські горіхи, родзинки і мед. Багато господині експериментують і додають в кутю ще деякі інгредієнти.

Що не можна робити в Святвечір

Під час вечері не можна багато розмовляти, виходити з-за столу. Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари. Не можна, взявши ложку в руки, знову класти її на стіл, страви водою не запивають – тільки узваром. Поки трапеза не закінчиться, не можна виходити з-за столу, тим більше – з дому, щоб не впустити нечисту силу.

Увечері в переддень Різдва не можна працювати.

Перед святом необхідно прибрати в будинку, але при цьому зберегти мир і взаєморозуміння з рідними. Не дозволяйте сваркам і дрібним негараздам затьмарити ваше свято. Нехай краще у вас будуть не ідеально чисті фіранки, але спокій і хороші відносини в родині.

Слід в душі пробачити всіх своїх ворогів і попросити вибачення у тих людей, яких ви, можливо, образили.

Вважається, що не можна зустрічати Різдво з колишніми боргами. Інакше весь рік доведеться жити в борг.

У цей день не можна скупитися.

У Святвечір не можна йти далеко від будинку – весь рік блукати будеш.

Не можна зустрічати свято в чорному одязі.

Не можна гасити вогонь в печі або каміні.

Прикмети та повір’я на Святвечір

Якщо на Святвечір небо рясно всіяне зорями, то в цьому році слід очікувати багатого врожаю.

У надвечір’я Різдва Христового прийнято запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок благополуччя і удачу.

До святкової вечері не можна надягати старий одяг темного кольору, інакше рік пройде в сльозах і труднощах.

За святковим столом повинна бути присутня парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.

У Святвечір необхідно вийти на вулицю і подивитися в небо. Якщо побачити падаючу зірку і загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться.

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