Різдвяні свята-2022: коли колядують, щедрують та посівають
Із 7 січня в Україні починається період, який має назву Святки
Колядки, щедрівки та посівальні пісні – це невід'ємна частина новорічної культури українців, як вертеп та практично театральні дійства в зимову пору. Про те, коли пора колядувати, а коли щедрувати, пише «Главред».
Коли колядують і щедрують в Україні в 2022
Колядують в Україні в Різдвяний Святвечір із 6 на 7 січня. Колядники ходять по домівках із добрими піснями до вечора 7 січня.
Щедрують в Україні напередодні Старого Нового року – на Маланку – 13 січня, а посівають будинок зерном на удачу і благополуччя вже вранці 14 січня.
Коли колядують в Україні
У Різдвяний Святвечір – 6 січня групи людей виходять на вулиці, співаючи колядки – обрядові пісні, які прославляють господарів з побажаннями достатку і щедрого врожаю. Господарі винагороджують колядників. Предки вірили, що такий обряд має магічну силу, і що побажання, вимовлені в період новорічних свят, мають властивість збуватися. Колядувати можна всім від малого до великого: чоловікам, жінкам і дітям.
Коли щедрують і посівають в Україні
Напередодні Старого Нового року – 13 січня починають свою ходу ряджені щедрувальники. Назва обрядових пісень щедрівки походить від іншої назви новорічної ночі – Щедрий вечір.
Щедрувати можуть тільки молоді чоловіки, супроводжуючи це переодяганням з масками і сценками. Обов'язковий пункт програми – побажати господарям достатку і благополуччя. Не пустити в будинок щедрувальників – до бід і нещасть.
Закінчується низка новорічних обрядів посіванням 14 січня. Хлопчики і чоловіки ходили по домівках, розсипаючи жито і пшеницю. Чим раніше прийде посівальник – тим щедріші подарунки отримає. Зерно не можна прибирати до заходу сонця.
- Шляхами «Щедрика». До 100-річчя прем’єри української різдвяної пісні у США
- Свята та вихідні в Україні: календар на 2022 рік
- Церковні свята у січні: православний календар на кожен день
- Різдво та Новий рік по-українськи. ТОП-20 святкових хітів рідною мовою
- Топ-12 українських пісень для різдвяного настрою (відео)