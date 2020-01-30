Антикорупційний суд заклав юридичну міну під «справу Мартиненка», - адвокат



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Матеріали справи Миколи Мартиненка складають понад 200 томів і дуже заплутані та хаотично скомпоновані, - адвокат

Колегія суддів безпідставно відмовила у продовженні терміну ознайомлення з матеріалами справи, - Палагицька

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак порушила право на захист у, так званій, справі Мартиненка і заклала юридичну міну під майбутнє рішення суду в цій справі. Про це заявила журналістам адвокат Ганна Палагицька, яка захищає одного з фігурантів цієї справи Павла Скаленка.

«На судовому засіданні 29 січня я повідомила суд про те, що встигла ознайомитись лише з половиною матеріалів справи – всього там понад 200 томів, які дуже заплутані і хаотично скомпоновані. Як новий адвокат Павла Скаленка я щодня ознайомлююсь з ними в приміщенні суду, з об’єктивних причин в мене «випали» лише кілька днів, підтвердження чого були надані суду при заявленні клопотання», - повідомила адвокат.

За словами Палагицької, колегія суддів на чолі з Лесею Федорак безпідставно відмовила їй у продовженні терміну ознайомлення з матеріалами справи і залишила такий час лише до 6 лютого.

«Дуже прикро, що розгляд цієї справи шановні судді ВАКС почали з порушення закону. Адже я не зможу повноцінно захищати свого клієнта, якому суд відмовив у забезпеченні його права на захист. За умови щоденного ознайомлення в суді мені потрібно ще мінімум 2 місяці для того, щоб я змогла надавати пану Скаленку повноцінний юридичний захист. Це процесуальне порушення може стати однією з підстав для оскарження майбутнього рішення суду в цій справі», - сказала Палагицька.

«Захисники інших учасників цієї справи підтримали мене, оскільки 2 місяці нічого не змінять, а фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі. НАБУ і САП 2 роки не хотіли передавати цю справу до суду і зробили це лише під тиском захисту. Суддя Федорак почала посилатись на те, що мій клієнт як людина з вищою освітою зможе сам в усьому розібратись (хоча він делегував це право мені як його захиснику), а мені порадила знайомитись з матеріалами в ході судових засідань – але там я маю не знайомитись з матеріалами, а вже висловлювати свою правову оцінку цих матеріалів. Крім того, суддя задовольняє всі клопотання прокурорів САП», - наголосила адвокат.

На думку захисниці, така поведінка суддів у «справі Мартиненка» викликає сумніви щодо їх об’єктивності і суто юридичного підходу до навіть очевидних процесуальних питань.

«Цю справу почала розглядати лише третя колегія суддів ВАКС – дві інших взяли самовідвід. Мені не хочеться вірити в чутки, що НАБУ і САП шукали тих суддів, які будуть прислухатись до них та ухвалювати політичні рішення. Європейский суд з прав людини завалений такими рішенням – але ж це були рішення «старих» українських судів… Ми будемо робити публічним, в тому числі на міжнародному рівні, кожне порушення закону з боку суді Федорак та її колег», - пообіцяла адвокат.