Антикорупційний суд переніс розгляд справи екснардепа Мартиненка



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Миколі Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» Фото: Главком

Засідання перенесли через неявку адвокатів одного з обвинувачених

Вищий антикорупційний суд вирішив перенести на 24 жовтня 2019 року розгляд справи за обвинуваченням екснародного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі понад 6,4 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«У четвер, 3 жовтня 2019 року, у Вищому антикорупційному суді не відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту щодо обвинувачення двох громадян України у заволодінні у складі організованої групи коштами Державного підприємства «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» при укладанні та виконанні контрактів поставки устаткування від чеської компанії Skoda JS і при пов'язаному з ним укладенні та виконанні контракту та додатків до нього між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments Sa на загальну суму 6 млн 400 тис. 777 євро», - йдеться у повідомленні.

Засідання перенесли через неявку адвокатів одного з обвинувачених.

2 жовтня повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва передав справу колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляв, що проблема українського правосуддя не вичерпується корумпованістю, треба враховувати ще незахищеність суддів від тиску. Як приклад він навів справу Мартиненка, ствердивши, що коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три міністри, які, нібито, здійснювали безпосередній тиск на суддю.

НАБУ затримало ексдепутата Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. 22 квітня суд відпустив його на поруки народних депутатів із фракції «Народний фронт» та міністрів. 17 серпня суд дозволив йому виїжджати за межі Києва і Київської області.

Шевченківський райсуд Києва 22 жовтня 2018 р. розпочав розгляд справи щодо Мартиненка. Окрім нього, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених: Володимир Богданець, Олександр Сорокін, Сергій Перелома, Руслан Журило та Валерій Васильков, які є посадовцями «Нафтогазу України», «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», «СхідГЗК» та «Ядерного палива».

За даними САП, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» при укладенні та виконанні контрактів на постачання обладнання для цього підприємства від чеської компанії Skoda JS та укладенні й виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 млн 400 тис. грн.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець обвинувачуються у заволодінні коштами ДП «СхідГЗК» у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення та виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.